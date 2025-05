Catania, cavalla salvata da condizioni disumane in un garage: denunciato un 39enne

Un forte odore di letame ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato, portando alla luce l’ennesimo caso di maltrattamento animale nel cuore del quartiere San Cristoforo, a Catania. In un garage di via Garozzo, trasformato in una stalla abusiva priva di aerazione, gli agenti della squadra a cavallo e i medici veterinari dell’Asp hanno trovato una cavalla in gravi condizioni, denutrita e visibilmente sofferente.

L’animale, già sottoposto nelle scorse settimane a vincolo sanitario con ordine di trasferimento in una struttura idonea, si trovava ancora nel locale fatiscente, in stato di abbandono e degrado, segni che facevano temere una possibile destinazione alla macellazione clandestina.

Il tempestivo intervento ha permesso di salvare in extremis la cavalla, immediatamente sequestrata e trasferita presso una struttura specializzata a Ragusa, dove riceverà le cure necessarie. Il proprietario del box, un catanese di 39 anni, è stato denunciato per malgoverno di animali, reato che prevede sanzioni gravi a tutela del benessere animale.

© Riproduzione riservata