Catania, Castello Ursino: dal 21 settembre mostra su tarocchi e carte da gioco in Sicilia - Ragusa Oggi

Catania, Castello Ursino: dal 21 settembre mostra su tarocchi e carte da gioco in Sicilia

“Il Mondo in Mano: sei secoli di Tarocchi e Carte da gioco in Sicilia” è il titolo della mostra che il Castello Ursino ospita dal 21 settembre al 6 gennaio con un evento espositivo unico nel suo genere in Sicilia.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Catania, è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Gioco Tarocchi Siciliani – Michael Dummett di Catania e dall’International Playing-Card Society di Londra.

Le sale del maniero federiciano presentano già da domani sabato 21 settembre, con l’inaugurazione alle 11, un originale viaggio nella storia della presenza, della produzione e della pratica come gioco dei tarocchi e delle carte in Sicilia, dalla metà del Quattrocento fino ai giorni nostri. Un percorso che tocca aspetti storici, artistici, letterari, di costume e produttivi attraverso un ricco repertorio di mazzi antichi e moderni, matrici e materiali di stampa, documenti, immagini e testi. A partire dai tarocchi siciliani o “Trunfi”, e in particolare dai rarissimi tarocchi ferraresi miniati in oro del 1400 detti “di Alessandro Sforza”, orgoglio della collezione del Castello Ursino che ha fornito un importante contributo.

Dalle carte e i semi portoghesi di Cinquecento e Seicento sino ai tarocchi contemporanei dell’artista siciliano Lelio Bonaccorso, sono tante le sezioni che la rassegna dedica all’antico gioco “intelligente”, progenitore della briscola e del bridge. Un’attività di intrattenimento intrisa di socialità e aggregazione, lontana da immaginari divinatori, esoterici o occulti.

La Regione siciliana l’ha inserita nel registro delle eredità immateriali dell’assessorato ai Beni culturali e all’Identità siciliana.

La mostra rimarrà aperta al pubblico, con ingresso integrato al biglietto del Castello Ursino, sino al 6 gennaio, da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.