Casting per un film a Ragusa: Palomar cerca uomini e donne dai 18 ai 75 anni

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il cinema torna a guardare al territorio ibleo e questa volta la ricerca è rivolta direttamente a uomini e donne che vorranno vivere l’esperienza di un set cinematografico.

La società di produzione Palomar S.p.A., con sede a Roma, è alla ricerca di uomini e donne tra i 18 e i 75 anni per un film che sarà girato nel corso dell’autunno in provincia di Ragusa, con location previste a Ragusa, Monterosso Almo e Sampieri.

Un’occasione per chi sogna di entrare, anche solo per un giorno, nel mondo del cinema e prendere parte alle riprese di una produzione cinematografica ambientata in un’epoca lontana da quella contemporanea.

Casting a Ragusa il 24 agosto

Il prossimo appuntamento con le selezioni è fissato per lunedì 24 agosto, al Piccolo Teatro di via Asia 1, a Ragusa.

Le selezioni si svolgeranno in due fasce orarie: dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.

I partecipanti saranno fotografati dalla produzione attraverso due scatti: una fotografia a mezzo busto e una a figura intera. Il materiale servirà alla selezione dei potenziali partecipanti al film.

La produzione cerca volti adatti a un’ambientazione d’epoca

Il film sarà ambientato in un periodo storico non contemporaneo. Per questo motivo la produzione ha indicato alcuni requisiti legati all’aspetto dei candidati.

In particolare, per esigenze sceniche, è richiesto di non avere capelli colorati, piercing al viso, unghie troppo lunghe o colorate e tatuaggi particolarmente vistosi.

Si tratta di indicazioni legate esclusivamente alle necessità della produzione e alla ricostruzione dell’epoca nella quale sarà ambientata la pellicola.

Chi ha già partecipato a Monterosso Almo non deve ripresentarsi

C’è però un’indicazione importante per chi ha già preso parte alle precedenti selezioni.

Chi ha già partecipato ai casting organizzati a Monterosso Almo non dovrà presentarsi nuovamente all’appuntamento di Ragusa.

Le selezioni proseguono infatti nel capoluogo ibleo nell’ambito dello stesso percorso di casting.

© Riproduzione riservata