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Casting per un film a Ragusa: Palomar cerca uomini e donne dai 18 ai 75 anni
21 Ago 2026 14:20
Il cinema torna a guardare al territorio ibleo e questa volta la ricerca è rivolta direttamente a uomini e donne che vorranno vivere l’esperienza di un set cinematografico.
La società di produzione Palomar S.p.A., con sede a Roma, è alla ricerca di uomini e donne tra i 18 e i 75 anni per un film che sarà girato nel corso dell’autunno in provincia di Ragusa, con location previste a Ragusa, Monterosso Almo e Sampieri.
Un’occasione per chi sogna di entrare, anche solo per un giorno, nel mondo del cinema e prendere parte alle riprese di una produzione cinematografica ambientata in un’epoca lontana da quella contemporanea.
Casting a Ragusa il 24 agosto
Il prossimo appuntamento con le selezioni è fissato per lunedì 24 agosto, al Piccolo Teatro di via Asia 1, a Ragusa.
Le selezioni si svolgeranno in due fasce orarie: dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.
I partecipanti saranno fotografati dalla produzione attraverso due scatti: una fotografia a mezzo busto e una a figura intera. Il materiale servirà alla selezione dei potenziali partecipanti al film.
La produzione cerca volti adatti a un’ambientazione d’epoca
Il film sarà ambientato in un periodo storico non contemporaneo. Per questo motivo la produzione ha indicato alcuni requisiti legati all’aspetto dei candidati.
In particolare, per esigenze sceniche, è richiesto di non avere capelli colorati, piercing al viso, unghie troppo lunghe o colorate e tatuaggi particolarmente vistosi.
Si tratta di indicazioni legate esclusivamente alle necessità della produzione e alla ricostruzione dell’epoca nella quale sarà ambientata la pellicola.
Chi ha già partecipato a Monterosso Almo non deve ripresentarsi
C’è però un’indicazione importante per chi ha già preso parte alle precedenti selezioni.
Chi ha già partecipato ai casting organizzati a Monterosso Almo non dovrà presentarsi nuovamente all’appuntamento di Ragusa.
Le selezioni proseguono infatti nel capoluogo ibleo nell’ambito dello stesso percorso di casting.
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