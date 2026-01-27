Casting a Pozzallo per il nuovo film di Marco Amenta: il cinema cerca volti dal territorio

Pozzallo e la provincia di Ragusa tornano al centro della scena cinematografica nazionale. È ufficialmente aperto il casting per il nuovo lungometraggio diretto da Marco Amenta, regista da sempre attento ai temi sociali e alle storie di frontiera. Il progetto è prodotto da Eurofilm, Offshore e 13 Prods, con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno della Regione Siciliana, e vedrà le sue riprese svolgersi tra la fine di febbraio e la fine di marzo.

La produzione è alla ricerca di figurazioni e minori, offrendo un’importante opportunità a chi desidera prendere parte a un set cinematografico di rilievo, anche senza precedenti esperienze attoriali.

Chi può partecipare al casting

Il casting è riservato esclusivamente ai domiciliati nella provincia di Ragusa. In particolare, la selezione è rivolta a migranti con regolare permesso di soggiorno, uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, provenienti dal Nord e dall’Ovest Africa. Non sono richieste competenze linguistiche o esperienze di recitazione. Parallelamente, la produzione cerca cittadini italiani residenti nella provincia di Ragusa, uomini e donne tra i 18 e i 50 anni, sia con esperienze pregresse sia alla prima esperienza.

Particolare attenzione è rivolta anche alla ricerca di minori. Si cercano un bambino di età compresa tra gli 8 e i 10 anni di origini maghrebine o centro-africane e una bambina tra i 6 e i 13 anni di origini maghrebine che parli arabo, figure centrali per alcune sequenze del film.

Caratteristiche richieste e periodo di riprese

Per esigenze narrative e di ambientazione, la produzione invita a segnalare la presenza di tatuaggi evidenti su viso, collo o mani, tagli di capelli moderni, capelli o barbe colorate, sopracciglia depilate, shatush, extension, piercing o unghie finte. Sono invece considerati idonei capelli lunghi o di media lunghezza per le donne e barbe o basette lunghe per gli uomini.

È richiesta la disponibilità a partecipare alle riprese nel periodo compreso tra la fine di febbraio e la fine di marzo. Le candidature inviate con fotografie non recenti o non conformi alle caratteristiche richieste non saranno prese in considerazione.

Come inviare la candidatura

Per partecipare al casting è necessario inviare una mail all’indirizzo checastingsiciliaenonsolo@gmail.com. Dopo il primo contatto, i candidati riceveranno un form da compilare in modo accurato. La produzione precisa inoltre che il casting è riservato esclusivamente ai domiciliati nella provincia di Ragusa e che i dipendenti pubblici non possono partecipare alla selezione.

Il nuovo film di Marco Amenta rappresenta non solo un’importante produzione cinematografica, ma anche un’occasione concreta per valorizzare il territorio e i suoi volti, portando ancora una volta la Sicilia sotto i riflettori del grande cinema.

