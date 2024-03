Cassì non s’illude sulla Rg-Ct: “Un fatto epocale, ma la strada è ancora lunga”

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, si esprime a proposito dell’approvazione del progetto per la realizzazione della Ragusa-Catania. Un fatto importante, certo, ma il primo cittadino ragusano non si illude…la strada è ancora lunga.

“L’aspettavamo per dicembre e invece l’approvazione del progetto esecutivo della Ragusana da parte del cda di Anas è arrivato a metà marzo. Poco male, intanto si è proseguito con gli espropri dei terreni e la eliminazione delle interferenze sul percorso. Ci saranno altri cavilli e contrattempi durante i lavori, si può star certi, ma oggi la notizia è che siamo realmente alle soglie della gara per l’aggiudicazione dei lavori e la apertura dei cantieri di una strada che sarà interamente pubblica e quindi senza pedaggio.

Un fatto epocale per il nostro territorio. E allora possiamo indugiare ad imprecare per il ritardo di decenni e per la inconsistenza di una classe politica poco attenta ai nostri interessi, che con ingiustificabile ritardo ha finalmente volto lo sguardo da questa parte, oppure possiamo iniziare a immaginare un futuro di sviluppo con vie di collegamento dignitose, e persino con la possibilità di scegliere tra il giro da Modica e Noto per Siracusa o la via diretta per Catania, finalmente in piena sicurezza!

La strada – è proprio il caso di dirlo – è ancora lunga, ma finalmente si sta percorrendo. Ragusa merita questo e tanto altro, come ad esempio quella linea ferroviaria diretta per Catania, magari passando per Comiso e il suo aeroporto, di cui si inizia a parlare…”

