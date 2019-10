Cassì invita i sindaci dei comuni attraversati dalla tratta ferroviaria Siracusa – Gela - Canicattì a fare squadra - Ragusa Oggi

Cassì invita i sindaci dei comuni attraversati dalla tratta ferroviaria Siracusa – Gela – Canicattì a fare squadra

Il sindaco Peppe Cassì in merito all’iniziativa di coinvolgimento di diversi Capi delle civiche amministrazioni siciliane per chiedere la riattivazione della linea ferroviaria Siracusa-Gela-Canicattì nei giorni festivi, dichiara quanto segue:

“Da ben 21 anni, il trasporto ferroviario lungo la linea Siracusa-Gela-Canicattì è sospeso la domenica, unica tratta in Sicilia a subire questa pratica. Per questo ho scritto ai sindaci dei 19 Comuni che hanno stazioni su questa linea, città in buona parte appartenenti al Val di Noto, per fare squadra e chiedere alla Regione e a Rfi di porre rimedio a questa evidente penalizzazione, soprattutto dal punto di vista turistico, dei nostri territori già oggetto di una cronica carenza di infrastrutture. Parliamo di una linea che attraversa aree dal grande valore paesaggistico e che, con la sua chiusura, genera un danno agli utenti e un senso di arretratezza nei turisti, svilendo la promozione che tanto sta impegnando i nostri territori. E’ inconcepibile che centinaia di migliaia di cittadini siano privati di ciò che è assolutamente normale in ogni altra parte d’Italia.

Al tempo stesso noi sindaci ci impegneremo a promuovere l’utilizzo del treno, mezzo pubblico prezioso ma troppo spesso vittima di pregiudizi, contribuendo a generare un flusso di utenza utile a rendere fruito e sostenibile il servizio”.