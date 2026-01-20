Cassì ci ripensa: scuole chiuse domani a Ragusa. E non è il solo

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, fa marcia indietro e chiuderà le scuole, domani, a Ragusa. La prima ordinanza era stata messa intorno alle 15.30 di oggi e si era procurata parecchie critiche, con utenti infuriati per via della decisione. Addirittura, si paventava, da parte degli studenti, anche un possibile sciopero. Ora, è arrivata una nuova ordinanza in cui il sindaco “rettifica” la precedente e ordina la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026. La decisione, presa in via cautelativa e prudenziale, segue le abbondanti piogge delle ultime ore e i conseguenti problemi sulla viabilità urbana ed extraurbana.

Nonostante i fenomeni atmosferici siano previsti in attenuazione a partire da questa sera, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario verificare puntualmente lo stato delle strade, molte delle quali invase da fango e pietrame, e procedere agli interventi di messa in sicurezza, che potranno richiedere molte ore di lavoro. D’altra parte uno dei motivi di critica della prima ordinanza di apertura era proprio questo. Ricordiamo, infatti, che anche per domani è prevista un’allerta meteo, l’arancione: un leggero miglioramento delle condizioni meteo.

Motivi della chiusura: sicurezza e pendolari

La chiusura riguarda tutti gli istituti scolastici della città, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, includendo anche scuole private. La misura è stata adottata anche per venire incontro alle difficoltà dei numerosi studenti pendolari, che avrebbero incontrato problemi nel raggiungere le scuole a causa delle strade compromesse dalle piogge.

Aggiornamento

Anche il sindaco di Scicli che, in un primo momento aveva disposto l’apertura delle scuole, ha cambiato idea e ha deciso di tenere chiuse le scuole domani.

© Riproduzione riservata