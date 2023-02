Cassandra: un’opera del maestro Alfio Nicolosi donata al Maggiore di Modica

Una scultura del maestro Alfio Nicolosi è stata donata all’ospedale Maggiore di Modica: rappresenta il volto dolce di una donna, “Cassandra”.

CASSANDRA, IL SIGNIFICATO DELL’OPERA

L’evento è stato voluto dal Kiwanis Club. L’opera d’arte è un simbolo: come ha spiegato il mestro Alfio Nicolosi, costretto a casa per motivi di salute, il volto di “Cassandra” diventa da oggi un simbolo di amore e di speranza in un luogo dove dolore e gioia convivono senza soluzione di continuità e intende essere un gesto di gratitudine verso le autorità e gli operatori sanitari e a quanti si prodigano diuturnamente a garantire il bene primario della salute.”



“Ho parlato di speranza e credo che la dolcezza che si coglie nel volto di “Cassandra” sia stata modellata prima dai miei più fedeli collaboratori ( la pioggia, il vento e il tempo) che danno identità e potenza alla pietra e dopo dal mio pensiero e dalla mia mano collocandola nell’infinito spazio dell’arte che dà un senso universale alle cose.”