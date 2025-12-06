Casa assaltata e proprietario aggredito a Modica: recuperata la refurtiva, c’è un indagato

Una rapina in casa, il furto di gioielli, l’aggressione al proprietario. Oggi, il presunto responsabile è stato arrestato dai Carabinieri. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di una misura cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato di rapina aggravata ai danni di un cittadino modicano. L’episodio risale ad alcune sere fa, quando un gruppo di persone avrebbe fatto irruzione in un’abitazione della città, asportando gioielli e monili prima di darsi alla fuga.

Secondo la ricostruzione investigativa, il proprietario dell’immobile, allertato dal sistema antintrusione, si era immediatamente recato a casa, trovandosi a poca distanza dai presunti autori mentre tentavano di abbandonare la zona. Nel tentativo di bloccarne uno sarebbe stato aggredito, consentendo ai malviventi di scappare.

L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica è stato immediato. I militari hanno recuperato la refurtiva e avviato una ricerca approfondita, protrattasi per tutta la notte nelle aree circostanti. Nelle prime ore del mattino, uno dei soggetti ritenuti coinvolti è stato individuato mentre tentava di lasciare a piedi la città. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Ragusa, ha permesso di identificarlo e di ricondurre a lui i gravi indizi che hanno portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione è stata eseguita da un dispositivo composto dai Carabinieri della Compagnia di Modica, con il supporto dei militari della Stazione di Catania Librino, confermando ancora una volta l’efficacia delle sinergie operative tra i reparti territoriali dell’Arma.

L’indagato dovrà rispondere delle ipotesi di rapina aggravata e ricettazione in concorso. Le accuse saranno valutate dal G.I.P. nelle sedi opportune.

