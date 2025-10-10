Cartelle esattoriali, rottamazione-quater: come pagare la prima rata entro il 31 luglio

Si avvicina la scadenza per i pagamenti della Rottamazione-quater delle cartelle esattoriali. Il 31 luglio 2025 è il termine ultimo per versare la nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti pagamenti e la prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2025.

I moduli di pagamento sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibili anche sul sito ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Canali di pagamento

I contribuenti possono pagare le rate tramite: banca, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie, ATM abilitati e canali telematici delle banche e Poste Italiane, Nodo pagoPA, sul sito dell’Agenzia o tramite App Equiclick, sportelli Agenzia delle entrate-Riscossione, prenotando un appuntamento

I moduli di pagamento e la copia della comunicazione possono essere scaricati nell’area riservata del sito, con accesso tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel per intermediari fiscali. In alternativa, è possibile richiederli via e-mail allegando un documento di riconoscimento.

Servizio ContiTu

Attraverso il servizio ContiTu, disponibile senza credenziali, è possibile pagare solo alcune cartelle della comunicazione e richiedere i nuovi moduli aggiornati. Per i restanti debiti, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione potrà riprendere le azioni di recupero.

Rottamazione-quater e riammissione

La Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente di versare solo capitale e rimborso spese per notifiche e procedure esecutive, escludendo sanzioni, interessi e aggio.

La Legge n. 15/2025 ha previsto una possibilità per i contribuenti decaduti alla data del 31 dicembre 2024: chi non era più in regola poteva presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, con pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in massimo 10 rate.

© Riproduzione riservata