Carota Novella di Ispica Igp: annata complessa ma vincente sui mercati esteri

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Si chiude una stagione agricola intensa e ricca di contrasti per la Carota Novella di Ispica Igp, una delle eccellenze orticole più riconosciute della Sicilia. Un’annata segnata da difficoltà climatiche, rese ridotte e campagna prolungata, ma anche da una forte domanda europea e da risultati commerciali positivi per le aziende del territorio.

A tracciare il bilancio è il comparto produttivo dell’area iblea, dove la carota Igp si conferma ancora una volta prodotto identitario e strategico per l’economia agricola locale.

Clima difficile e campagna anticipata dalla domanda europea

La stagione è stata condizionata da un avvio complicato, dovuto alle condizioni meteorologiche avverse che hanno rallentato lo sviluppo delle colture tra gennaio e febbraio. Piogge persistenti, scarsa insolazione e temperature non favorevoli hanno inciso sulla crescita delle piante, riducendo la disponibilità iniziale di prodotto.

A livello europeo, tuttavia, la domanda si è mossa in anticipo rispetto alle normali dinamiche di mercato, generando una forte pressione sulla filiera.

In diversi Paesi produttori, tra cui Spagna e Portogallo, le condizioni climatiche hanno ridotto l’offerta, creando un vuoto che ha spinto il mercato a rivolgersi con maggiore attenzione alla produzione siciliana.

Rese in calo ma mercato dinamico

Le difficoltà agronomiche hanno portato in alcuni casi a una riduzione significativa delle rese, soprattutto nelle fasi iniziali della campagna. In diversi momenti, per rispondere alla forte richiesta dei clienti, è stato necessario anticipare la raccolta, con prodotto ancora non completamente sviluppato.

Una scelta che ha inciso sulla produttività, ma che ha consentito di mantenere continuità nelle forniture e consolidare i rapporti commerciali con i mercati esteri.

Nonostante il rallentamento iniziale, la campagna ha poi trovato un equilibrio nella fase centrale, con una progressiva normalizzazione dell’offerta grazie all’ingresso di altre aree produttive europee.

La Carota Novella di Ispica Igp resta protagonista

Il dato più significativo della stagione riguarda proprio la Carota Novella di Ispica Igp, che conferma il proprio ruolo di punta nel panorama orticolo siciliano.

Il prodotto a indicazione geografica protetta ha registrato un andamento positivo, con un lieve incremento delle performance commerciali e una forte tenuta sui mercati internazionali.

La campagna Igp si chiuderà come da disciplinare il 15 giugno, confermando la stagionalità rigorosa che contraddistingue una delle produzioni simbolo del territorio ibleo.

Export in crescita verso i mercati europei

La carota di Ispica continua a rappresentare un riferimento importante per l’export orticolo siciliano. I principali mercati di destinazione restano Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, con una crescente domanda anche nel segmento biologico.

La capacità di intercettare la domanda europea nei momenti di carenza produttiva in altri Paesi ha rafforzato la posizione competitiva del prodotto siciliano, consolidandone il ruolo nei mercati internazionali.

© Riproduzione riservata