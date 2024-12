Caro voli: la Regione raddoppia lo sconto sui voli per Natale ed estende i benefici anche ai treni

Il governo regionale siciliano lancia il decreto “Stop caro voli Natale 2024”, raddoppiando il sconto sui voli dal 25% al 50% per tutti i voli diretti da e verso la Sicilia effettuati tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. Per la prima volta, il beneficio è esteso non solo ai residenti nell’Isola ma anche a chi è nato in Sicilia ma vive altrove.

I dettagli dell’iniziativa

Grazie ai 17,2 milioni di euro stanziati, chi prenota voli nazionali da e per la Sicilia durante il periodo delle festività potrà ottenere uno sconto immediato o richiedere un rimborso successivo caricando la carta d’imbarco sul portale dedicato (siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli).

Da Palermo i biglietti ferroviari tra la città e l’aeroporto “Falcone e Borsellino” a 4 euro invece di 6,80. Biglietto giornaliero integrato (treni Trenitalia e mezzi Amat) a 3 euro.

Da Catania, biglietti ferroviari tra la città e l’aeroporto “Vincenzo Bellini” a 1 euro invece di 2,20. Tariffa a 1 euro anche per tutti i treni nell’area urbana.

Risultati raggiunti e nuove prospettive

Negli ultimi 12 mesi, la Regione ha rimborsato oltre un milione di biglietti, permettendo a migliaia di siciliani di viaggiare a prezzi ridotti. Tra le tratte più richieste: Catania-Roma (22 mila rimborsi), Catania-Milano Malpensa e i collegamenti tra Palermo e Milano o Roma.

Il volo più costoso registrato è stato il Palermo-Bologna Ryanair del 28 maggio 2024, venduto a 915 euro, mentre il più economico è stato il Palermo-Malpensa Easyjet del 15 febbraio, a 1 euro.

Trasporti ferroviari per le festività

Grazie alla collaborazione con Ferrovie dello Stato, torna il Sicilia Express, il treno low-cost che collega il Nord Italia alla Sicilia durante le feste. A fronte del rapido sold-out, è in preparazione un secondo convoglio con partenza dopo Natale e rientro a Capodanno.

Impegno istituzionale

«Con questo provvedimento storico, dimostriamo la nostra determinazione nel tutelare il diritto dei siciliani alla mobilità», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, che ha annunciato ulteriori 15 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni per combattere il caro voli.

L’assessore Alessandro Aricò ha aggiunto: «Lavoriamo per garantire un Natale in famiglia, sia per i siciliani residenti sia per quelli emigrati. Oltre agli sconti sui voli, agevoliamo gli spostamenti urbani e ferroviari per rendere la mobilità più accessibile».

Per informazioni sugli sconti: telefono: 091 848 8653 (Lun-Ven 9:00-13:00 e 14:00-18:00, Sab 9:00-13:00). Email: infostopcarovoli@regione.sicilia.it.

