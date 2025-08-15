L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Caro vacanze o in Sicilia si “risparmia”? Tra prezzi accessibili e calo del turismo il dibattito sotto l’ombrellone, anche a Ferragosto
15 Ago 2025 08:48
Quest’estate in Sicilia si respira un’aria strana: c’è chi giura che i turisti siano diminuiti e chi, invece, parla di spiagge ancora affollate e di un turismo che tiene botta. La verità, come spesso accade, sta probabilmente nel mezzo, e i dati ufficiali che arriveranno nei prossimi mesi aiuteranno a capire meglio.
Intanto, una cosa è certa: il tema del caro vacanze continua a far discutere. C’è chi lamenta prezzi troppo alti, soprattutto per gli alloggi e la ristorazione, e chi nota che le spese accessorie, come i servizi in spiaggia, non sono poi così lievitate. Lo conferma la Fiba, l’associazione che riunisce i balneari aderenti a Confesercenti, secondo cui in Sicilia l’aumento medio per lettini e ombrelloni è stato di appena il 6% rispetto all’anno scorso, uno dei rincari più bassi a livello nazionale.
Secondo la categoria, i lidi hanno cercato di mantenere tariffe sostenibili proprio per non scoraggiare i bagnanti, e in molti casi le promozioni e i pacchetti famiglia hanno aiutato a contenere i costi. Ma resta il fatto che, soprattutto per chi sceglie le località più rinomate, l’impressione di un aumento generalizzato resta forte.
E così, mentre le spiagge siciliane continuano a offrire panorami da cartolina, il dibattito si accende: il calo di turisti è reale o solo una sensazione? I prezzi sono davvero proibitivi o è solo la percezione a essere cambiata?
Quel che è certo è che, caro vacanze o no, il fascino dell’isola resta intatto: sole, mare, cultura e buona cucina continuano a richiamare visitatori da ogni parte del mondo, anche se qualcuno, quest’anno, ha deciso di rimandare.
