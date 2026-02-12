Carnevali degli Iblei, accordo tra Comuni e Libero Consorzio: dal 2027 un cartellone unico

Unire le tradizioni locali in un’unica strategia di promozione culturale e turistica. È questo il senso dell’accordo firmato dalla presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, insieme ai sindaci dei Comuni iblei, per costruire un cartellone condiviso dei Carnevali del territorio.

L’intesa segna un passaggio importante nella programmazione culturale e turistica dell’area iblea, con l’obiettivo di rafforzare l’identità delle manifestazioni carnevalesche locali e trasformarle in un motore di sviluppo economico e turistico.

Il Libero Consorzio coordinerà la rete degli eventi

Secondo quanto spiegato dalla presidente Schembari, l’accordo punta a valorizzare in modo integrato le tradizioni dei Carnevali locali, rendendo più forte l’attrattività turistica dell’intero territorio. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di promozione delle aree interne e di destagionalizzazione dei flussi turistici.

Il Libero Consorzio, in qualità di ente di area vasta con competenze nello sviluppo economico e nella promozione turistica, avrà il ruolo di coordinamento. Sarà istituito un tavolo tecnico composto dai referenti dei Comuni aderenti, con il compito di programmare e monitorare le iniziative e garantire coerenza tra gli eventi organizzati nei diversi centri del territorio.

Dal 2027 un’identità comune per i Carnevali degli Iblei

A partire dal 2027 sarà realizzato un cartellone unico dei Carnevali degli Iblei, accompagnato da una promozione condivisa, da un logo comune e da una denominazione unitaria capace di identificare l’intero sistema di eventi.

Il progetto prevede il coinvolgimento degli operatori turistici ed enogastronomici, delle associazioni culturali e delle realtà del Terzo settore, con l’obiettivo di costruire un modello di collaborazione tra istituzioni e comunità locali, mantenendo attenzione anche alla sostenibilità ambientale delle manifestazioni.

Risorse per sostenere il progetto

Per sostenere il percorso di coordinamento e promozione, il Libero Consorzio comunale di Ragusa destinerà sessantamila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse saranno ripartite tra i Comuni aderenti e integrate da fondi comunali e da eventuali contributi pubblici e privati, sulla base dei programmi annuali condivisi.

