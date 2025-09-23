Carmelo Giglio è il nuovo allenatore dello Scicli calcio

di Pinella Drago – La scelta della società cremisi, dopo l’esonero di Uccio Pisana, è caduta su Carmelo Giglio che siederà in panchina già nella prima gara di campionato in programma sabato, con fischio di inizio alle 15.30, al “Ciccio Scapellato” le cui porte rimarranno chiuse per il mancato pass della commissione sulla agibilità dell’impianto.

Carmelo Giglio, un nome che non ha bisogno di presentazioni.

“Il tecnico è molto conosciuto dagli addetti ai lavori sia per il passato da calciatore come ex bandiera del Ragusa Calcio, sia per le esperienze importanti nelle panchine di Modica e Palazzolo in serie D – spiega la società nella nota ufficiale di queste ore – la società voleva dare ai ragazzi ed alla piazza un messaggio chiaro portando a Scicli un profilo di spessore che farà crescere i ragazzi e motivare l’ambiente. In bocca al lupo mister”.

La notizia è stata ben accolta fra la tifoseria. Uno fra tutti i messaggi: “senza offesa per nessuno….ma finalmente un allenatore…complimenti”.

La società cremisi ha provveduto anche a chiamare in squadra il difensore ispicese Cristian Re, classe 2006, dal fisico importante e molto abile nella marcatura. “L’anno scorso ha confezionato una importante esperienza a Misterbianco, questa stagione ha deciso di sposare il progetto cremisi per proseguire il suo percorso di crescita – spiega ancora la società – il giovane ha esordito sabato nella vittoriosa gara di Coppa Italia con il Frigintini entrando nel secondo tempo con piglio, decisione e personalità”. Cristian Re è figlio d’arte, il padre negli anni ’80 e ’90 ha militato nel Pro Scicli nel ruolo di difensore.

[image: image.png]



