Carabinieri alla ricerca di armi e droga a Scicli con uomini ed unità cinofile

Conclusa nella tarda mattinata di oggi l’operazione dei carabinieri che ha visto impegnati a Scicli personale della locale Tenenza e della Compagnia. I militari sono stati coadiuvati da due unità cinofili del presidio di Nicolosi, un cane addestrato alla ricerca di armi ed uno alla ricerca di droga. “Visite” con perquisizioni nelle abitazioni di pregiudicati, di sorvegliati e di persone che hanno a che fare con la criminalità. L’operazione è iniziata alle 5 di stamattina per concludersi da poco. Non se ne conoscono i risultati. Un dato è certo: l’attività di controllo è stata vista in tutta la città ed ha permesso di confermare che lo Stato c’è ed è presente. Le perquisizioni sono state eseguite al Villaggio Jungi e nella parte del centro cittadino di Largo Gramsci. Hanno raggiunto persone, sia del posto che straniere, che gravitano nel mondo della droga e del malaffare.

Le ultime operazioni dei carabinieri sono la conferma che la presenza dello Stato è concreta.

L’attenta attività investigativa, mista ad un alto grado di tempestività, ha permesso di assicurare alla giustizia i presunti autori dell’aggressione a due imprenditori, padre e figlio, presi di mira a colpi di fucile a canne mozze dai fratelli Roberto e Mauro Gesso che sono stati arrestati, dopo sei ore di fuga, sull’autostrada Reggio Calabria-Salerno nella zona di Lagonegro mentre cercavano di fuggire dal luogo dell’attentato. Altra operazione quella di domenica scorsa con l’arresto del tunisino che avrebbe aggredito e ferito un connazionale a Donnalucata dopo una festa di compleanno svoltasi a fiumi di birra e di alcool. Se l’attività dei carabinieri della Compagnia di Modica della Tenenza di Scicli dovesse portare all’ipotesi investigativa sulla quale stanno lavorando gli inquirenti, pare che sarebbe stato chiuso il cerchio anche sulle lite con ferimenti che si sono registrati nelle settimane a Sciclie e Cava D’Aliga.