Candidati al consiglio comunale di Ragusa: l’elenco completo dei NOMI e delle LISTE

Sono 360 i candidati in totale al consiglio comunale di Ragusa. Quattro i candidati a sindaco. Peppe Cassì, sindaco uscente, appoggiato da 5 liste (Peppe CasSìndaco Ragusa 2023, Ragusa Terra Madre, Partecipiamo-Ragusa Futura Cassì sindaco, De Luca per Ragusa Cassì Sindaco, Ragusa Prossima Cassì Sindaco). Sergio Firrincieli, appoggiato da due liste (Movimento Cinque Stelle 2050, Siamo Comunità Firrincieli Sindaco). Giovanni Cultrera appoggiato da tre liste (Insieme, Fratelli D’Italia, Forza Italia) e Riccardo Schininà, appoggiato da 5 liste (Patto per Ragusa, Ri-Pensare Ragusa Schininà Sindaco, Generazione Demos, Pd Schininà Sindaco, Territorio).

Di seguito, l’elenco completo delle liste e dei candidati al consiglio comunale.

LISTE E CANDIDATI A SOSTEGNO DI PEPPE CASSI’

Peppe CasSìndaco Ragusa 2023

Adamo Elvira

Antoci Marco

Arezzo Clorinda

Battaglia Salvatore

Bennardo Federico

Bentivoglio Maria Giovanna

Bruno Fabio

Corliti Cinzia

Criscione Giovanna Maria Grazia

Digrandi Simone

Dimartino Emilio

Giuffrida Giovanni detto Gianni

Iacono Giuseppe

Ilardo Fabrizio

La Licata Oriana

Linfanti Franco

Pasta Catia

Porfirio Damiano

Rabito Luigi

Raniolo Concetta detta Cettina

Rollo Maria Emilia

Schininà Sergio

Tumino Andrea

Vitale Daniele

Ragusa Terra Madre

Gurrieri Giovanni

Malfa Maria

Amamri Malika detta Malika

Amato Rossella

Barone Clarissa

Battaglia Carmelo

Cafiso Patrizio

Campo Gabriella

Carnemolla Antonio

Costante Giuseppe detto Peppe

Criscione Raffaele

Distefano Giovanni detto Gianni

Galifi Marco

Giannone Giorgia detta Loredana

Guastella Giuseppe Peppuccio

Iabichella Laura

Pelligra Christian detto Cristian

Pignatelli Giulia

Puma Rosario detto Saro

Salonia Giovanni detto Giannetto

Sgarlata Alessandra

Torrieri Stefano

Tumino Lorenza

Vitale Simona

Partecipiamo – Ragusa Futura Cassì sindaco

Arcidiacono Alfio Carmelo

Andolina Maria

Arcieri Luciano

Bascietto Giuseppe detto Peppe

Battaglia Giovanni detto Gianni

Bella Giorgio

Caruso Rossana detta Rosanna

Chiarenza Oriana

Cilia Salvatore detto Turi

D’Asta Mario detto Dasta

Di Benedetto Roberto

Di Martino Giorgio

Gurrieri Luca

La Rosa Corinna detta Corinne

Martorana Salvatore

Marziano Caterina

Merli Antonio

Mezzasalma Carla

Occhipinti Giovanna detta Gianna

Rabito Marta

Sortino Trono Giovanni detto Giovanni Sortino

Spadola Filippo

Sudano Vera

Tidona Valeria

De Luca per Ragusa Cassi sindaco

Alessandrello Claudio

Ancione Giovanna detta Vania

Aprile Biagina detta Nadia

Battaglia Patrizia

Bazzoni Emanuela detta Manuela

Bonafede Angelina detta Lina

Buscemi Saverio detto Buscema

Cafiso Angelo

Cannata Carmela

Cannella Michele

Carratello Vincenzo

Causarano Iginio

Cilia Alberto

Distefano Andrea

Fraglica Antonio

La Colla Marco

Lala Calogero

La Monica Ribeiro Da Silva Amanda detta La Monica

Mezzasalma Rosario detto Saro

Musumeci Valentina Maria Costanza

Pagano Salvatore

Romeo Alessandro

Vargetto Giovanna detta Gianna

Vullo Calogero detto Lillo

Ragusa prossima Cassì sindaco

Agosta Giuseppe

Anagni Letteria detta Lilla

Battaglia Claudio Salvatore detto Claudio

Bocchieri Emanuele detto Nello

Brafa Giovanni

Caruso Alessia

Catrinoiu Alina

Cavalieri Giuseppina detta Pinuccia

Chessari Giovanna

D’Angelo Vito

Di Lorenzo Angelo

Flaccavento Gaudenzia

Garozzo Giovanni

Guastella Dario

Iurato Giovanni detto Gianni

Lauretta Emanuele

Licitra Emiliano

Pricone Paolo

Raffone Roberta

Sapienza Giuseppe

Schininà Paola

Sica Roberto

Tarascio Giovanna

Zagami Sebastiano

LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SERGIO FIRRINCIELI

Movimento 5 stelle 2050

Firrincieli Sergio

Campo Stefania

Adamo Lucia

Baglieri Vincenzo detto Enzo

Baieli Antonio

Bertolone Geraldo detto Aldo

Billone Aldo

Cataudella Giuseppa detta Cettina

Dinatale Alessandra

Fargione Antonino

Fava Armando

Hassen Najla detta Nesla

Interlandi Laura

Lacognata Simone

Leggio Gianluca detto Luca

Licitra Giorgio detto Gino

Marchuk Olena

Martorana Luigi

Ragusa Sebastiano

Sammarco Cristina

Spata Martina

Valvo Sebastiano detto Nello Valvo

Vitale Rosaria detta Sara

Zacco Graziella

Siamo comunità Firrincieli sindaco

Miceli Giovanna detta Gianna

Distefano Giovanni detto Gianni

Baglieri Sebastiano

Berretta Katia

Caruso Massimo

Cilia Maurizio

Dahdahi M’hamed detto Hamed

Dicara Gianmarco

Di Matteo Francesco

Dinatale Salvatore detto Tury

Di Raimondo Salvatore

Giaquinta Eleonora

Ingallina Roberto

Libro Giada Maria

Licitra Valentina

Mezzasalma Maria Grazia

Migliorisi Daniele

Pistorio Francesco

Rinollo Angelo

Scollo Salvatore

Srioua Oussen

Stella Angela Salvatrice detta Angela

Tebaide Adriana

D’Angelo Vito

LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO GIOVANNI CULTRERA

Insieme

Mirabella Giorgio

Lo Destro Giuseppe

Acquaviva Giombattista detto Titta

Aquila Emanuele

Bonomo Leandro

Di Giacomo Grazia detta Graziana

Di Mauro Barbara

Firrincieli Valentino

Garcia Diego Martin

Giannone Codiglione Giovanni detto Giannone Giovanni

Giglio Carmelo

Gurrieri Ludovica

Iacono Gabriella

Ingallinera Alessia

La Terra Lorenzo

Librio Agostina Maria

Licata Erika

Marinero Antonino detto Nino

Msalmani Ramzi

Muliere Gaudenzia detta Gaudia

Mussolin Chiara

Russo Anna

Spata Maria Assunta

Tumino Giovanna detta Genny

Fratelli d’Italia

Addario Maria

Anzaldo Carmelo

Bitetti Rocco

Calvanese Umberto

Chessari Carla

Cona Mariella

Diquattro Simone

Firrincieli Enza

Floridia Maria Rita detta Rita

Frasca Aury detta Rita

Gurrieri Laura

Licitra Ugo

Nicastro Ignazio

Pacini Alessandro

Pannuzzo Veronica

Perracchio Maria detta Maria Pia

Rizza Giuseppe

Salafia Gaetano detto Massimo

Savarese Michele

Sciara Carmelo

Scribano Adriana

Sittinieri Alessandro

Sortino Vincenzo

Spadola Filippo

Forza Italia

Arrabito Rosaria

Azzolini Vincenzo

Bonelli Demiro

Campo Giovanni

Candiano Giuseppe

Canzonieri Marco

Cascone Federica

Digregorio Enrico

Distefano Angelo

Distefano Nunzio Marco

Ferrara Rosaria

Firrincieli Salvatore

Flaccavento Elisa

Galanti Giovanni

Garibaldi Giuseppe

Giannì Giorgio

Giannone Giulio

Mallia Carmelo

Montes Federico

Rizzon Mariangela

Rubbino Anna

Schininà Rocco

Sipione Sandra

Valera Daviana Coromoto

LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO RICCARDO SCHININA’

Patto per Ragusa

Barone Francesco detto Ciccio

Mezzasalma Giovanni detto Gianni

Rivillito Luca

Iacono Corrada

Tribastone Mario

Aulino Giorgio

Palermo Grazia

Scrofani Giovanna

Zaffarana Bruna

Sapuppo Orazio

D’Alio Mario

Di Quattro Mattia

Tumino Saveria

Di Martino Simone

Garzia Floriana

Solarino Benedetto

La Perla Lina

Volante Maria Lucia

Cilia Giovanna

Cafiso Federico

Di Falco Rosaria

Battaglia Francesco

Longhi Giuseppina

Iurato Giovanna

Ri-pensare Ragusa Schininà sindaco

Androne Federico

Arestia Valentina detta Yaya

Battaglia Salvatore detto Totò

Cancellieri Laura

Cascone Lara

Cascone Lucia

Di quattro Letizia

Garzia Armando

Giallo Massimiliano detto Massimo

Giampiccolo Celestina

Guastella Marco

Iacono Giuseppe

Iannucci Giuseppe detto Pino

Ignoti Michele

Iudice Marta

Lopresti Enrichetta

Marante Guglielmo

Martorana Stefano

Migliorisi Adalberto

Reca Sandra

Schembri Dora

Schembri Marco

Seck Ibou

Selvaggio Emanuele

GenerAzione Demos

Battaglia Marco

Cappello Giulia

Cascone Marco

Cela Elisa

Di Pietrantonio Adele

Di Stefano Sharon

Guastella Luigi

Iacono Barbara

Iudice Luisa detta Lisa

La Rosa Veronica

Lauretta Salvatore detto Salvo

Maltese Alessio

Mauro Rosario detto Gaetano

Migliorisi Flavia

Noto Clara

Occhipinti Giuseppe

Ottaviano Claudia

Perricone Rosaria

Podimani Giuseppe

Schembari Maurizio

Schininà Marina

Scribano Cristina

Scribano Ismael Giovanni detto Ismael

Siniscalchi Chiara

Partito democratico Schininà sindaco

Calabrese Antonio Giuseppe detto Peppe

Chiavola Mario

La Cognata Giancarla

Martorana Federico

Palazzolo Natalia

Ruggeri Giuseppina Desireè

Antoci Carmen

Arabito Elvira

Brullo Gabriele

Castelli Enzo

Dimartino Lorenzo

Firrincieli Melissa

Gelsomino Francesco

Giordano Francesco detto Franco

Licitra Margherita detta Rita

Occhipinti Chiara

Petrolito Concetta detta Tina

Pisana Vincenza

Re Adriana

Ruggieri Concetta

Sapuppo Salvatore

Schininà Barbara

Sgarioto Monia

Tavolino Giuseppe

Territorio

Bidelli Giovanni

Bruno Angelo

Cassia Carmelo

Di Mauro Vittorio

Di Martino Carmelo

Di Paola Franco

Fazzina Francesca

Ferraro Cristina

Frasca Emmanuele

Gulino Salvatore

Guzzardi David

La Porta Angelo

La Rosa Rosario

Libro Valeria

Licitra Maria detta Mariuccia

Maltese Enrico

Marino Elisabetta detta Elisa

Migliorisi Giuseppe

Napoli Francesco detto Ciccio

Occhipinti Massimo

Salamone Raimonda

Sallemi Daniela

Scalambrieri Massimo

Vasta Jessica Maria