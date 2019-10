Cancelleri: "In Sicilia no ad alta velocità su un solo binario" - Ragusa Oggi

Cancelleri: “In Sicilia no ad alta velocità su un solo binario”

“Faremo una riflessione con i vertici di Anas e RFI” sulla realizzazione delle opere. “Celerita’ per l’apertura e soprattutto per la chiusura dei cantieri. Spero entro il 14 ottobre, data nella quale con il ministro saremo in Sicilia,,di portare buone notizie per i cantieri della CMC. Agrigento-Caltanissetta e Palermo-Agrigento, ed entro la fine dell’anno di potere dare risposte concrete per la Ragusa-Catania”. Lo ha detto il viceministro per le Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, a Catania per una iniziativa dei Giovani Imprenditori di Confindustria. “A RFI diro’ pero’ che l’alta velocita’ su un solo binario in Sicilia e’ un’opera gia’ vecchia. I siciliani non hanno meno dignita’ degli altri. Su questo saro’ intransigente”, ha aggiunto Cancelleri.