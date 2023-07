“Camper in viaggio”: il programma di Rai 1 torna a Scicli

Torna ad un anno di distanza “Camper in viaggio” a Scicli, il programma di Rai 1 ch promette di essere un’occasione unica per promuovere le bellezze e le tradizioni di questa località. Il quartiere San Bartolomeo, con la sua architettura caratteristica e le stradine suggestive, sarà sicuramente uno dei luoghi principali del racconto. Le grotte di Chiafura, famose per la loro bellezza naturalistica e il loro significato storico, saranno un’altra tappa interessante del viaggio.

NON SOLO ARCHITETTURA

Durante la puntata, Roberta Morise e Tinto avranno modo di assaporare la rinomata granita sciclitana, un’esperienza gustativa da non perdere. Inoltre, il gioco dei tamburelli in spiaggia, nato a Cava d’Aliga e ormai riconosciuto a livello internazionale come Tambeach, sarà presentato come un’attività divertente e coinvolgente.

LA PUNTATA

La presenza del “Professore” Umberto Broccoli garantirà un tocco di mistero e avventura al viaggio, con missioni giornaliere assegnate ai due conduttori. Questo contribuirà a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente per gli spettatori.

L’annuncio della puntata dedicata a Scicli è stato fatto dal sindaco Mario Marino e dall’assessore alla promozione Giuseppe Puglisi.

La data della messa in onda della puntata non è stata ancora comunicata.