Caltanissetta rilancia il progetto “Case a 1 euro”: appello ai proprietari per ridare vita al centro storico

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Il Comune di Caltanissetta rilancia l’iniziativa “Case a 1 euro” e chiama a raccolta i proprietari di immobili inutilizzati, abbandonati o non più rispondenti alle proprie esigenze. L’obiettivo è ampliare l’elenco comunale delle abitazioni disponibili per il progetto e favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, contrastando il degrado urbano e promuovendo la rinascita del centro storico.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini interessati a presentare la propria candidatura per inserire gli immobili nella lista dedicata, offrendo una concreta opportunità di valorizzazione di edifici che oggi rappresentano spesso soltanto un costo per i proprietari.

Da problema a opportunità

Molte abitazioni chiuse da anni comportano infatti spese di manutenzione, obblighi fiscali, interventi di messa in sicurezza e responsabilità che gravano sui proprietari senza generare alcun beneficio.

Attraverso il progetto “Case a 1 euro”, questi immobili possono tornare a vivere grazie all’interesse di investitori e privati disposti a ristrutturarli, restituendo valore agli edifici e contribuendo alla riqualificazione del tessuto urbano cittadino.

L’iniziativa punta non soltanto al recupero delle abitazioni, ma anche alla valorizzazione dell’identità storica e culturale di Caltanissetta, incentivando nuovi investimenti e contrastando lo spopolamento delle aree più antiche della città.

L’appello dell’Amministrazione

A sottolineare l’importanza del progetto è l’assessore alla Comunicazione, Crescita Territoriale e Identità Nissena, Pier Paolo Olivo.

“L’iniziativa Case a 1 euro rappresenta una straordinaria opportunità sia per i proprietari di immobili inutilizzati sia per l’intera comunità nissena. Invito tutti coloro che possiedono abitazioni non più utilizzate a valutare questa possibilità. Ogni casa recuperata è una luce che si riaccende nel centro storico, un segnale di fiducia nel futuro e un investimento collettivo sulla bellezza e sull’identità della nostra città”.

Come presentare la domanda

I proprietari interessati possono aderire all’iniziativa utilizzando il modello predisposto dal Comune e pubblicato insieme all’avviso pubblico sull’Albo Pretorio online dell’Ente.

Le istanze possono essere presentate tramite PEC, email ordinaria oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale del Comune.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di aumentare il numero di immobili disponibili e favorire un processo di rigenerazione urbana capace di attrarre nuovi residenti, investitori e progetti di recupero edilizio.

Una scommessa sulla rinascita urbana

Negli ultimi anni il modello delle “Case a 1 euro” ha attirato l’attenzione internazionale, trasformandosi in uno strumento efficace per il recupero dei centri storici e delle aree soggette a spopolamento.

Anche Caltanissetta punta a sfruttare questa opportunità per restituire vita agli immobili abbandonati e rafforzare l’immagine di una città che guarda al futuro senza rinunciare alle proprie radici.

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