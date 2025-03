Calendario scolastico in Sicilia: si torna a scuola il 15 settembre. Tutte le date e le novità

Il calendario scolastico per l’anno 2025/2026 in Sicilia è stato ufficialmente stabilito con un decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano. Il nuovo anno scolastico avrà inizio lunedì 15 settembre 2025 e terminerà martedì 9 giugno 2026 per tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Isola.

Durata e giorni di lezione

Gli studenti siciliani dovranno affrontare complessivamente 206 giorni di lezione, che si ridurranno a 205 nel caso in cui la festa del Patrono locale cada in un giorno scolastico. Per la scuola dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato per il 30 giugno 2026. Tuttavia, tra il 10 e il 30 giugno, le scuole potranno mantenere attive solo le sezioni necessarie per garantire il servizio.

Festività e sospensione delle lezioni

Le festività nazionali restano invariate e includono: 1° novembre 2025 (Tutti i Santi), 8 dicembre 2025 (Immacolata Concezione), 25 e 26 dicembre 2025 (Natale e Santo Stefano), 1° gennaio 2026 (Capodanno), 6 gennaio 2026 (Epifania), 25 aprile 2026 (Festa della Liberazione), 1° maggio 2026 (Festa dei Lavoratori), 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)

Le vacanze scolastiche principali saranno quelle di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 e quelle di Pasqua, dal 2 al 7 aprile 2026.

Un aspetto particolare riguarda la festività del 15 maggio, giornata dell’Autonomia Siciliana. In questa data, le lezioni non saranno sospese, ma verranno organizzati momenti di approfondimento dedicati allo studio dello Statuto della Regione Siciliana e all’analisi di tematiche legate all’autonomia e all’identità regionale.

In base alle esigenze del Piano dell’offerta formativa, i singoli Consigli di circolo o d’istituto potranno apportare modifiche alle date di inizio e sospensione delle lezioni, garantendo il recupero delle ore in altri periodi dell’anno scolastico.

