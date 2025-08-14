Calcio Vittoria, concluso il ritiro precampionato. Gli ultimi innesti fanno grande la squadra

Il Vittoria ha chiuso il ritiro precampionato. Per tredici giorni, il nuovo allenatore Giovanni Campanella ha guidato la preparazione tecnica dei giocatori che comporranno la squadra della prossima stagione.

Ora, dopo il “rompete le righe” i giocatori sono rientrati nelle loro città per la pausa di ferragosto. La preparazione riprenderà dal 17 agosto stavolta allo stadio comunale che però è stato inerbato e quindi probabilmente si dovrà aspettare per averlo nelle migliori condizioni all’inizio della stagione.

La prima gara ufficiale sarà il primo settembre con la Coppa Italia, ma nel frattempo si disputerà qualche amichevole per provare uomini e schemi.

Vittoria calcio ritiro: nuovi acquisti e conferme

Il Vittoria è stato quasi profondamente rinnovato. Solo sei conferme dalla passata stagione e l’arrivo di un lotto di giocatori di esperienza con l’inserimento di alcuni giovani promettenti.

Tra questi c’è l’ultimo arrivato, il ventunenne Gabriele Scaletta, difensore alto 1,90, molto forte e dotato in fase difensiva anche sulle palle alte. Gioca sia come terzino sinistro che come difensore centrale, ha forza, tecnica e una personalità da leader. Ha giocato con Enna, Siracusa, Nissa — con cui ha conquistato il campionato — e di recente era tornato all’Enna. Un puntello importante per la squadra.

L’annuncio dell’arrivo di Scaletta arriva pochi giorni dopo l’annuncio del tesseramento di Salvo Cocimano, il talentuoso attaccante che lo scorso anno ha guidato a suon di gol l’attacco del Modica, che ha sfiorato la promozione, perdendo solo nella gara finale contro la Normanna. Cocimano viene ritenuto uno dei fantasisti più forti in Sicilia, ha talento, visione e gol, ma anche la certezza di un fuoriclasse assoluto, capace di spostare gli equilibri in ogni partita.

Vittoria calcio ritiro: obiettivi e prossime partite

Due stagioni consecutive da capocannoniere – 22 reti con l’Enna nel 2022/23 e 18 con il Città di Gela nel 2023/24. A 34 anni, nel pieno della sua maturità calcistica, Cocimano ha deciso di indossare la maglia del Vittoria, affascinato dalla serietà della società e dall’ambizione del progetto.

In passato aveva giocato in C2 con l’Igea Virtus, passando per Acireale, Giarre, Messina, Enna e Gela.

