Calcio: Ragusa e Vittoria in affanno societario, Modica alla finestra

Per due delle tre maggiori squadre iblee di calcio il futuro prossimo è tutto da decifrare, dopo una stagione appena terminata già di per sé difficile.

Da qualche giorno, sul Ragusa si vocifera su mancati emolumenti degli ultimi tre, quattro mesi agli atleti. Sono bastate poche righe, inviate a un sito specializzato sulla serie D, da parte di alcuni tesserati (non si sa chi e quanti) per fare scattare l’allarme tra i tifosi azzurri. La società, interpellata da ragusaoggi.it, non rilascia al momento dichiarazioni. E’ certo che nelle prossime ore il presidente Emanuele Carnazza farà chiarezza sulla vicenda. Il termine ultimo per l’iscrizione alla prossima stagione scadrà il 10 luglio. Ogni anno, l’atto prevede anche la presentazione della quota d’iscrizione e di una fideiussione bancaria, che garantisce il pagamento degli stipendi. Che cosa sarà successo, dunque, nel Ragusa? Se ne saprà di più entro il fine settimana.

La situazione al Vittoria

Il Vittoria, che ha terminato la stagione in Eccellenza al secondo turno dei play off, è stato dapprima alle prese con l’uscita di quattro componenti dalla compagine societaria, mentre ora si rincorrono sempre più insistenti le voci di una rottura tra il presidente Giuseppe Cilio e il suo vice Vittorio Pinnolo. Sullo sfondo la diversità di vedute sullo sforzo economico della stagione 2024-2025, circa 750mila euro, senza l’ottenimento del risultato sperato. Se la situazione dovesse precipitare, sarebbero in forse l’ingaggio del nuovo direttore sportivo Tino Longo e la conferma del tecnico Nicola Terranova.Il Modica attende alla finestra. Dopo la delusione della seconda finalissima nazionale per un posto in serie D, inclusi gli incresciosi episodi avvenuti ad Aversa, è tutto fermo nella società rossoblù, che comunque ha tutte le carte in regola per un ripescaggio nella serie superiore. Il Messina ha già rinunciato alla D, l’Acireale sembra non essere più in grado di disputare il campionato, l’Enna spera soltanto nell’innesto di risorse economiche provenienti dagli imprenditori del territorio. La solidità economica del Modica potrebbe essere la carta per accedere di nuovo in quarta serie dopo 14 anni.

