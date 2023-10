Calcio: il Ragusa affronterà domani il Canicattì

La partita di domani vedrà il Ragusa affrontare il Canicattì sul neutro di Avola, mentre il loro stadio di casa, lo stadio Aldo Campo a contrada Selvaggio, è in fase di ristrutturazione. Dopo la vittoria ottenuta nella partita contro il Real Casalnuovo, il Ragusa vuole mantenere l’andamento positivo.

Tuttavia, l’allenatore Giovanni Ignoffo riconosce che la sfida contro il Canicattì non sarà facile. L’avversario è una squadra ostica con buone individualità in tutti i reparti, e l’allenatore conosce bene il loro allenatore e le sue richieste ai giocatori. Inoltre, il Canicattì è reduce da una sconfitta casalinga e potrebbe avere una motivazione extra per cercare di ottenere un risultato positivo.

Per quanto riguarda le condizioni della squadra, alcuni giocatori come Magrì e Vitelli sono indisponibili per infortunio, mentre Tuccio e Romano non sono in buone condizioni e saranno valutati poco prima della partita.