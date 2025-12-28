Calci, pugni e tentativo di fuga dal Commissariato: sorvegliato speciale finisce in carcere

MODICA – Ha tentato di sottrarsi ai controlli e di fuggire, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica e dai militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Un 27enne, pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, che si trovava negli uffici del Commissariato per accertamenti legati ad alcuni furti ai danni di esercizi commerciali del centro storico, ha improvvisamente cercato di sottrarsi al controllo tentando la fuga. Il tentativo è stato però sventato grazie al pronto intervento del personale operante e di alcuni militari della Capitaneria di Porto presenti sul posto.

Una volta bloccato, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendo gli operatori con calci e pugni. Nel corso dell’aggressione, due agenti di Polizia e tre militari della Capitaneria di Porto hanno riportato lesioni personali e si sono dovuti recare presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Alla luce di quanto accaduto, il 27enne è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, associato alla Casa Circondariale del capoluogo, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

© Riproduzione riservata