Cade dal motorino e muore. Un uomo di 74 anni perde così la vita. In centro storico a Scicli

Tutta da accertare la dinamica dell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio su corso Umberto, al quartiere Stradanuova a Scicli. La vittima è Antonio Inzirillo, 74 anni. L’uomo stava transitando per il centralissimo corso Umberto quando, presumibilmente, per un malore è andato a sbattere contro un’auto che in quel momento transitava per l’arteria cittadina.

L’incidente su corso Umberto poco dopo l’incrocio con via Valverde.

Sul posto i vigili urbani del Comando di Polizia Locale i quali stanno esaminando l’esatto quadro dell’evento mortale. A supporto, per garantire la viabilità, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Donnalucata. La vittima, secondo i primi accertamenti, transitava per corso Umberto a bordo del suo motorino.

Per cause da rilevare sarebbe finito contro la parte posteriore dell’auto, una Ford Kuga, con alla guida una giovane. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Da accertare se il decesso sia avvenuto prima o dopo l’impatto con l’autovettura. Questo verrà rilevato dopo lo studio completo della dinamica. foto di repertorio