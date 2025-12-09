Caccia, pesca, sport e natura: a Misterbianco arriva Expo Wild

La conferenza stampa di presentazione ha ufficialmente acceso i riflettori su Expo Wild, la nuova manifestazione fieristica dedicata al mondo outdoor, alla natura e alle attività all’aria aperta, in programma dal 10 al 12 aprile 2026 nel polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco. Un evento totalmente nuovo nel panorama regionale e nazionale, che punta a diventare un riferimento per appassionati, famiglie, sportivi e professionisti.

A illustrare obiettivi, filosofia e struttura della fiera sono stati gli organizzatori Rosario Pollerone e Francesco Basile, ideatori di un progetto che unisce esposizione, cultura, sport, formazione e divulgazione sul rapporto uomo–ambiente.

Un format innovativo che unisce natura, sport e cultura

Durante la presentazione, Basile ha spiegato il cuore del progetto: “Expo Wild nasce per promuovere un contatto autentico e consapevole con l’ambiente. La nostra fiera non è solo esposizione, ma un’occasione per vivere la natura in modo diretto, rispettoso e formativo”.

La tre giorni proporrà infatti un ricco calendario di attività dedicate a caccia, pesca, outdoor, campeggio, sport nella natura, attività educative e workshop tecnici, con aree interattive pensate per grandi e piccoli.

Grazie alla collaborazione con il CONI, verranno organizzate numerose iniziative sportive all’aperto per avvicinare i giovani al movimento, alla vita fuori dagli spazi chiusi e ai valori del rispetto dell’ambiente.

Basile ha sottolineato anche l’impegno culturale della fiera: “Vogliamo sfatare pregiudizi e raccontare come chi vive l’outdoor sia spesso il primo tutore dell’ambiente: un cacciatore non appicca fuochi, un pescatore non abbandona plastica, un campeggiatore autentico rispetta i luoghi che attraversa”.

Un percorso espositivo immersivo

Rosario Pollerone ha illustrato l’organizzazione degli spazi: stand tematici, aree dimostrative, zone per attività pratiche e percorsi immersivi con l’obiettivo di offrire una vera esperienza “wild” ai visitatori.

“Expo Wild è nato dall’esigenza di proporre un evento innovativo e inclusivo, che valorizzi tutte le declinazioni del mondo outdoor”, ha spiegato.

Istituzioni e mondo sportivo: una grande alleanza per il territorio

Importanti i contributi istituzionali presenti alla conferenza.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ha evidenziato la ricaduta positiva dell’evento sul territorio in termini di attrattività e economia.

Il presidente di Expo Mediterraneo Rosario Alfino ha sottolineato la sinergia tra le realtà fieristiche regionali, mentre il responsabile provinciale CONI Davide Bandieramonte ha messo in luce il dialogo tra la fiera e il mondo sportivo, soprattutto per le discipline outdoor.

Presente anche il senatore Salvo Pogliese, che ha espresso apprezzamento per un progetto capace di valorizzare la Sicilia come polo fieristico innovativo.

Non è mancato il videomessaggio del presidente di SiciliaFiera Antonino Di Cavolo, che ha accolto con entusiasmo la nascita della manifestazione.

Sul palco sono intervenuti anche Antonio Salamanca (presidente del comitato tecnico-scientifico), Ruggero Sgroi (responsabile del piano mediatico) e Gaetano Di Muni (direttore Tiro a Segno Nazionale), tutti concordi nel riconoscere il potenziale di Expo Wild.

