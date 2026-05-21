Caccia in Sicilia: ufficiale il calendario 2026-2027. Apertura generale il 20 settembre

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È stato firmato il decreto di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2026-2027 in Sicilia. Un provvedimento atteso dal mondo venatorio che definisce le date ufficiali della nuova stagione di caccia sull’Isola.

A darne comunicazione è l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, che ha sottolineato il rispetto delle tempistiche e la volontà dell’amministrazione di garantire programmazione e continuità al settore.

“Anche quest’anno abbiamo onorato i tempi previsti per consentire la riapertura della stagione venatoria – ha dichiarato Sammartino –. È la dimostrazione concreta di un impegno preso con il mondo venatorio e portato a termine”.

Secondo quanto previsto dal decreto, la stagione venatoria 2026-2027 prenderà il via con alcuni giorni di preapertura a partire dal 2 settembre, mentre l’apertura generale è fissata per il 20 settembre.

Le disposizioni ricalcano in gran parte quelle della stagione precedente, confermando due giornate di preapertura dedicate alla caccia alla tortora e sei giornate per il colombaccio, specie tra le più praticate nel periodo iniziale della stagione.

Restano invece soggetti a successivi provvedimenti specifici i piani relativi al prelievo del coniglio selvatico e del moriglione, che saranno definiti nel rispetto delle normative vigenti e delle valutazioni tecnico-scientifiche sulla gestione faunistica.

Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, rendendo così ufficiale il calendario per tutti gli operatori del settore e per i cacciatori.

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