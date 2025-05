Bus Modica-Enna e linee urbane su Google: merito (esclusivo) della giunta Monisteri. Persino l’On. Abbate ne riconosce l’importanza

A Modica si volta pagina. Dopo anni di immobilismo e promesse disattese, la mobilità cittadina ed extraurbana conosce una nuova stagione. Una rivoluzione “bella e possibile”, come l’ha definita il Sindaco Maria Monisteri Caschetto, che porta la firma esclusiva della sua amministrazione e, in particolare, dell’assessore alla Mobilità, Antonio Drago. A partire da lunedì prossimo sarà attivo il collegamento diretto tra Modica ed Enna, pensato per rispondere alle esigenze degli studenti universitari che frequentano l’Università Kore, ma che rappresenta un tassello fondamentale in un progetto più ampio di interconnessione territoriale. E non è tutto: le linee urbane di Modica sono finalmente integrate su Google Maps, il sistema di navigazione più usato al mondo. Una piccola grande rivoluzione digitale che consentirà a cittadini e turisti di pianificare i propri spostamenti in maniera rapida, intuitiva e al passo con le migliori città europee.

«Nessuno credeva che a Modica si potesse cambiare la mobilità – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Antonio Drago – ma noi ci siamo riusciti, perché abbiamo avuto una visione chiara, e Maria Monisteri ha creduto fin da subito in questa visione. Abbiamo scelto di non affidarci all’AST e abbiamo costruito invece una sinergia virtuosa con SAIS, che oggi dà i suoi frutti». Il linguaggio diretto e appassionato dell’assessore restituisce con autenticità l’impegno amministrativo profuso in un settore per anni trascurato. E il riferimento polemico ai dieci anni precedenti, in cui – testualmente viene detto – «non è stato fatto niente», suona come un atto d’accusa forte, ma al tempo stesso come una necessaria rivendicazione politica. «Oggi – aggiunge Drago – a Modica abbiamo un collegamento prezioso con Enna ed il suo Ateneo e un servizio pubblico urbano ed extraurbano efficiente, digitale, utile. Le linee su Google Maps sembrano una banalità? No. Sono un diritto, che finora non era stato garantito. Oggi il cittadino o il turista può sapere dove si trova la fermata più vicina, quale tragitto fare, a che ora passa il bus. È civiltà urbana, finalmente».

I complimenti dell’On. Ignazio Abbate per il risultato raggiunto

A riconoscere l’importanza storica di questo risultato che accorcia le distanze con il resto della Sicilia persino l’On Ignazio Abbate con la cui amministrazione Monisteri e con l’assessore Drago, tutti sappiamo, non corre buon sangue. Eppure con grande onestà intellettuale ha riconosciuto il prezioso lavoro fatto attraverso una nota ufficiale che recita testualmente: ” Un’importante novità che interessa molto da vicino gli studenti universitari residenti in provincia di Ragusa ed iscritti all’Ateneo Kore di Enna. E’ l’attivazione da parte di SAIS di una ulteriore linea extraurbana che partirà da lunedi 19 maggio con cadenza giornaliera da Ispica per il capoluogo ennese. La corsa effettuerà fermate a Modica, Ragusa, Comiso e Vittoria. Prima di arrivare a Enna Bassa in via Leonardo da Vinci in prossimità diretta dell’Università degli Studi di Enna “Kore” ci saranno le fermate a Piazza Armerina e Pergusa. “Questa nuova tratta – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di studenti universitari e lavoratori pendolari che ogni giorno necessitano di spostarsi tra le province di Ragusa ed Enna. La linea è particolarmente strategica per gli studenti universitari iblei, che potranno così raggiungere il campus in modo rapido, comodo ed economico, senza necessità di trasporto privato o cambi intermedi. Gli orari sono pensati per consentire l’arrivo a Enna in tempo utile per le lezioni mattutine e pomeridiane, offrendo anche una fascia di ritorno compatibile con il termine delle attività accademiche. Ringrazio per la disponibilità ad accogliere le richieste degli studenti i vertici di SAIS Autolinee e lavoreremo nelle prossime settimane anche alla possibilità di poter avere ulteriori linee per Palermo”.

