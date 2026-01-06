Burrasca di maestrale e maltempo in arrivo in Sicilia: allerta per mercoledì 7 gennaio

La Sicilia si prepara a una nuova fase di maltempo invernale: a partire dalla giornata di mercoledì 7 gennaio sono previsti forti venti di maestrale e precipitazioni diffuse su gran parte dell’isola. L’avviso della Protezione Civile segnala raffiche di burrasca o forte burrasca lungo il Canale di Sicilia e il Basso Tirreno, con intensità che al largo potranno raggiungere i 90-100 km/h. Sulle coste tirreniche i venti soffieranno fino a 60-70 km/h, interessando anche zone interne del siracusano, del ragusano e dei principali rilievi siciliani come Nebrodi, Madonie e Sicani.

Il maltempo sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature: l’arrivo di aria fredda di origine artica da ovest-nordovest favorirà precipitazioni che, nelle prime ore di mercoledì, saranno diffuse su tutto il territorio. La pioggia insisterà fino a tarda mattinata, seguita da un temporaneo miglioramento. Nel pomeriggio si attendono nuovi rovesci da ovest/nordovest che continueranno fino a giovedì, sempre accompagnati da forti raffiche di vento.

Per la provincia di Ragusa, così come per gran parte del sud-est siciliano, le correnti da ovest-nordovest saranno rinforzate dall’orografia, aumentando la turbolenza nei centri urbani e lungo la fascia costiera. Sono previsti accumuli pluviometrici significativi e mare mosso lungo le coste, con possibili disagi negli spostamenti. La prudenza è fortemente raccomandata, sia alla guida sia durante le attività all’aperto.

La fase più fredda e intensa del peggioramento interesserà anche il resto del Sud Italia: mercoledì il centro depressionario previsto sul Golfo di Taranto favorirà precipitazioni diffuse sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia occidentale, mentre le nevicate continueranno sui rilievi a quote medie. Giovedì 8 gennaio, sebbene il tempo migliorerà sulle regioni centro-meridionali, il Sud e le Isole Maggiori resteranno ancora interessati da rovesci sparsi legati a un nuovo impulso instabile in transito sul basso Tirreno.

Per i cittadini di Ragusa e provincia, l’invito è a limitare gli spostamenti non necessari, a proteggere strutture esposte al vento e a monitorare aggiornamenti sulle condizioni meteo, soprattutto lungo le aree costiere e nei punti più esposti della rete stradale interna.

Il maltempo di questi giorni conferma come la Sicilia resti particolarmente sensibile agli impulsi invernali provenienti dal Tirreno e dal Canale di Sicilia, con venti e piogge che, anche se di breve durata, possono causare disagi significativi.

[image: image.png]



