Buona la prima. Il nuovo Vittoria vince in Coppa Italia contro il Mazzarrone

Buona la prima. Il Vittoria vince fuori casa nel primo turno di Coppa Italia (sedicesimi di finale) contro il Mazzarrone. Era la prima uscita ufficiale della squadra affidata in questa stagione al nuovo tecnico Giovanni Campanella e il Vittoria ha superato l’esame a pieni voti. Ha vinto per due a uno. La partita si è messa subito bene per il Vittoria, in vantaggio già all’ottavo minuto con il gol realizzato da Francofonte. Si va al riposo sull’uno a zero, ma il Vittoria incrementa il suo vantaggio al 32’ del secondo tempo. A tempo scaduto, al 96’, il Mazzarrone è riuscito a siglare il gol della bandiera e ad accorciare le distanze con il gol di Baldeh.

Il Vittoria ha giocato bene e ha meritato il successo, ma nel secondo tempo ha subito il ritorno dei padroni di casa che qualche volta hanno insidiato la porta degli ospiti.

Nello spogliatoio l’allenatore Giovanni Campanella ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, rilevando però come la squadra abbia ampi margini di miglioramento. Bisogna prestare maggiore attenzione alla difesa per evitare errori come quello che ha condotto al gol del Mazzarrone, ma il Vittoria (che ieri peraltro aveva dovuto fare a meno del forte attaccante Cusumano, ex Modica) ha ampi margini di miglioramento e ha dimostrato di avere iniziato la stagione con il piede giusto. La squadra peraltro è stata profondamente rinnovata: sono andati via quasi tutti i giocatori dello scorso anno e solo cinque giocatori della passata stagione fanno parte dell’organico di quest’anno.

La gara di ritorno si disputerà domenica prossima al Comunale “Gianni Cosimo” di Vittoria.

Ieri sera, la squadra è stata presentata ufficialmente alla città durante la serata del “Kamarina Beach Sport”, la kermesse sportiva che ormai da alcuni anni anima l’estate di Scoglitti.

