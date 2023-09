Buon momento per il Modica Calcio tra campionato e coppa

Un inizio importante quello del Modica Calcio, che nelle prime uscite è riuscito a far cantare i tifosi e a coinvolgere tutti nel suo cammino verso i propri obiettivi. Il merito per questo abbrivio positivo di stagione è da distribuirsi sulle varie componenti, a partire dalla fase di costruzione della squadra affidata al Direttore Sportivo, Fabio Arena. Lo staff tecnico guidato da Giancarlo Betta, infatti, sin dall’inizio di agosto può contare su una rosa ampia e ricca di qualità, avendo così la possibilità di schierare sempre la formazione più adatta ad ogni momento della stagione, pur sapendo che i momenti difficili arriveranno e che, a quel punto, sarà la tenuta mentale a fare la differenza.

Ogni stagione, infatti, nasconde le sue insidie e sin dal primo tassello la dirigenza ha sempre lavorato per costruire un gruppo pronto a superare gli ostacoli che si presenteranno nel percorso sia del Campionato e sia della Coppa Italia.

“Sin dal mio primo incontro con la società ho trovato la massima intesa, sia con Mattia Pitino che con Danilo Radenza. Eravamo già allineati su tanti punti e quindi è bastato poco per accettare la loro proposta ed il loro progetto – spiega il ds Fabio Arena -. La nostra è una rosa importante, ma durante una stagione ci sono diversi fattori come infortuni e squalifiche che richiedono tanti uomini, oltre al fatto che dobbiamo giocare sia campionato che Coppa Italia, con quest’ultima che è un obiettivo importantissimo per noi, come dimostra la rosa ampia che ci può permettere di onorarla al meglio. Adesso avremo una doppia trasferta ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita, stiamo vivendo un momento positivo e dobbiamo continuare su questa strada. Il nostro punto di forza sono anche i tifosi, loro mi hanno stupito più di tutto il resto. Solitamente l’entusiasmo attorno ad una squadra si accende solo dopo qualche risultato positivo, qui a Modica sono stati tutti con noi sin dalla prima con Milazzo ed è stato bellissimo perchè abbiamo tutti bisogno di loro”.