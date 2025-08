Boxe: Modica ha il suo campione: Pietro Guccione domina anche ad Avola. KO alla seconda ripresa!

Ha solo 14 anni, ma sul ring si muove come un veterano. Pietro Guccione, giovane promessa della boxe modicana, continua a collezionare vittorie e a far parlare di sé. Sabato scorso, ad Avola, il talento allenato da Valeria Calabrese ha messo a segno un altro colpo da maestro, battendo prima del limite un pari età proveniente dalla Puglia. L’incontro è durato appena due riprese: poi, un destro preciso e devastante ha spento ogni speranza per l’avversario.

Una vittoria netta, senza appello, che conferma il magic moment del pugile della Contea, già protagonista a Bratislava lo scorso mese, dove aveva mostrato carattere, tecnica e una maturità fuori dal comune per la sua età.

Dopo questo ennesimo trionfo, per Guccione è tempo di una breve pausa estiva. Ma l’obiettivo è già fissato: i campionati regionali di categoria in programma a settembre, dove il giovane pugile sogna di alzare al cielo un altro trofeo.

