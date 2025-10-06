Boxe, l’ibleo Pietro Guccione domina a Palermo: titolo regionale e occhi sull’Europa

Continua la scalata del giovane talento modicano Pietro Guccione nel mondo della boxe. Il pugile allenato dalla pluricampionessa Valeria Calabrese ha conquistato il titolo regionale nella categoria 70kg under 15 al PalaOreto di Palermo, imponendosi con autorità sull’atleta di casa, Semilia, costretto a gettare la spugna già nella prima ripresa.

Una prestazione che conferma quanto di buono si diceva del giovane boxeur modicano e che apre nuovi orizzonti per la sua carriera.

“Pietro anche a Palermo ha fornito una prestazione di altissimo livello – spiega Valeria Calabrese – tant’è che ha costretto il suo avversario al ritiro già nel primo round. Abbiamo lavorato tanto, è – continua – credo che ora Pietro sia pronto per puntare più in alto. Tra poco partirà per il ritiro con la Nazionale italiana in previsione dei campionati Europei che dal 16 al 26 ottobre si disputeranno in Montenegro, rassegna continentale alla quale – conclude Valeria Calabrese – Pietro ha buone chances di partecipare”.

La vittoria del titolo regionale permette inoltre a Guccione di qualificarsi per i Campionati Italiani, in programma a novembre a Roseto degli Abruzzi, consolidando così la sua crescita nel pugilato giovanile italiano.

