Botte fra stranieri. Ieri sera in via Francesco Mormino Penna, luogo della movida a Scicli, tanta la paura

Delle avances di troppo ad una giovane ventenne extracomunitaria riscaldano il clima in via Francesco Mormino Penna con un gruppo di stranieri che se li sono date di santa ragione. E’ successo ieri sera intorno alle 23,30 nel salotto della cittadina barocca. La ragazza avrebbe chiamato il padre che sarebbe arrivato sul posto, nel frattempo però alcuni stranieri avevano già creato la baraonda. Quando le forze di polizia sono arrivate avrebbero trovato i due familiari mentre le altre persone si erano già eclissate.

Eppure ieri sera Scicli era presidiata da un corposo dispositivo di controllo con oltre venti uomini dell’Arma dei carabinieri ed il supporto di una pattuglia della Polizia di Stato.

Il servizio disposto dalla Compagnia di Modica, che ha messo in campo gli uomini del Nucleo radiomobile e della Tenenza di Scicli, era proprio indirizzato ad un’attenta vigilanza della città dopo i fatti accaduti negli ultimi mesi. Proprio per questo fine l’intervento è stato immediato ed ha permesso di identificare alcune persone.

Troppi gli animi accesi.

Lo dicano pura questi…signori, dagli animi e dalle teste calde, che vogliono distruggere l’immagine di una città. Una città che negli anni ha fatto tanto per ritagliarsi un posto nel panorama della movida iblea. Una città diventata di attrazione per la sua bellezza, per l’offerta turistica, culturale ed enogastronomica che immette sul campo. Dire che ieri sera la gente che si trovava sul posto ha avuto paura è dire poco. Tanta ma tanta paura per le famigliole con bambine che dovevano trascorrere un sabato sera tranquillo ed invece hanno rischiato di finire nella baraonda. Perchè se quella di sabato della scorsa settimana è stata in piazza Italia, in un luogo più aperto, qui, in via Francesco Mormina Penna, è stato diverso. La strada bene Unesco è il vecchio corso della città ed è una strada di dimensioni normali senza tante vie d’uscita. Ed allora: Scicli non è questa, non può e non deve essere luogo di paura, deve rimanere la città di Montalbano dove si può venire per trascorrere una serata senza aver paura di incappare in una rissa. E che continuino i controlli delle forze di polizia, che stiano, queste con i loro uomini, con il fiato sul collo a questi facinorosi che non hanno alcun rispetto per la comunità che li accoglie. Quella comunità sciclitana conosciuta per essere terra di accoglienza e di integrazione da oltre 40 anni e che non li fa sentire in terra straniera dando lavoro, aiuti e comprensione.