Botte e coltelli in mano, rissa in strada ad Acate: tre feriti in ospedale

La lite è scoppiata ieri a tarda sera. Alcuni rumeni si sono fronteggiati a viso aperto nella zona di via Vittorio Veneto ad Acate.

La lite pare sia maturata vin un contesto familiare: a fronteggiarsi sono state delle persone tra loro parenti. Gli abitanti della zona hanno udito le grida e le urla all’interno di un’abitazione. La lite sembrava essersi fermata, poi è riesplosa a tarda sera: alcune persone si sono fronteggiate in strada, qualcuno è rimasto ferito e si è dovuto far ricorso all’ambulanza che li ha trasportati in ospedale. Alcuni dei contendenti pare avessero dei coltelli in mano e hanno inferto dei colpi. I feriti sono tre, tutti di nazionalità rumena: hanno riportato ferite non gravi, sono stati medicati e dimessi già nel corso della notte.

I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno identificato alcuni dei presenti. Le indagini son in corso per ricostruire l’accaduto e delineare le responsabilità. Per alcuni tra i contendenti potrebbe scattare la denuncia a piede libero per il reato di rissa.

© Riproduzione riservata