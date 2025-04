Bonus voli, solo annunci? Il Codacons Sicilia denuncia gravi ritardi nei rimborsi

Il Codacons Sicilia alza la voce contro i ritardi nell’erogazione dei rimborsi relativi al Bonus Caro Voli, denunciando una situazione che sta creando disagi crescenti per migliaia di siciliani. Sebbene il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani abbia annunciato con entusiasmo l’estensione del bonus a tutte le tratte italiane, la realtà dei fatti sembra ben diversa: molti cittadini che hanno presentato regolarmente la domanda restano ancora in attesa dei rimborsi promessi da mesi.

Le segnalazioni

Secondo le numerose segnalazioni pervenute all’associazione dei consumatori, solo le pratiche presentate entro dicembre 2023 sarebbero state liquidate, mentre quelle caricate successivamente, a partire da gennaio, risultano ancora bloccate. Il sistema di gestione delle domande, infatti, procede a rilento e manca qualunque forma di comunicazione efficace con gli utenti.

A denunciare la gravità della situazione è l’avvocato Bruno Messina, vicepresidente Codacons Sicilia: «Riceviamo ogni giorno lamentele da parte di utenti che, pur avendo presentato regolarmente domanda, non hanno ricevuto alcuna comunicazione né tantomeno alcun rimborso. È inaccettabile che un provvedimento annunciato con grande enfasi resti solo sulla carta per colpa della burocrazia».

L’Assessorato regionale ha giustificato i ritardi con il passaggio a un nuovo sistema contabile. Ma, secondo il Codacons, la scarsa preparazione tecnica non può ricadere sui cittadini, in particolare su studenti, lavoratori pendolari e soggetti fragili, per i quali il bonus rappresenta un supporto fondamentale.

L’associazione chiede alla Regione Siciliana tre interventi urgenti: la pubblicazione di un calendario trasparente dei pagamenti; l’attivazione di un canale di assistenza attivo e funzionante per fornire aggiornamenti sullo stato delle pratiche; la nomina di un referente tecnico regionale che monitori settimanalmente l’avanzamento dei rimborsi.

