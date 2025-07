Bodybuilding: triplo oro e titolo assoluto per l’ibleo Vincenzo Ingallina al Trofeo Work Gym

Una vera e propria impresa sportiva quella realizzata da Vincenzo Ingallina, atleta ibleo che ha sbancato il prestigioso Trofeo Work Gym, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama nazionale del bodybuilding, svoltosi sabato 18 luglio in provincia di Latina. Più di 100 atleti da tutta Italia hanno preso parte alla competizione, ma è stato proprio il siciliano a dominare la scena, conquistando tre primi posti di categoria e, soprattutto, il titolo Assoluto, il più ambito.

Un risultato straordinario, frutto di talento, dedizione e di una guida tecnica d’eccellenza: Gianluca Farinella, preparatore atletico tra i più stimati a livello internazionale, considerato da molti una vera leggenda del settore. Con un curriculum costellato di successi, trofei e atleti portati al vertice, Farinella ha saputo costruire con Ingallina un percorso fatto di professionalità, cura maniacale dei dettagli e passione contagiosa, portandolo a raggiungere la forma perfetta proprio nel momento decisivo.

“Gianluca è molto più di un coach – ha dichiarato a caldo Vincenzo Ingallina – è una guida, un mentore. Mi ha seguito passo dopo passo, non lasciando nulla al caso. Senza di lui e senza il sostegno costante di mia moglie Tiziana, tutto questo non sarebbe stato possibile. A loro va il mio più profondo ringraziamento”.

Una vittoria che parla di sacrificio e amore per la disciplina

Il trionfo di Vincenzo non è solo una questione di medaglie. È la dimostrazione di come il bodybuilding sia molto più di un semplice sport: è uno stile di vita, fatto di disciplina, rinunce e forza mentale. Ma anche di forti legami, come quello che si crea tra un atleta e il suo preparatore. Farinella, con il suo approccio fatto di serietà e passione autentica, continua a distinguersi in un panorama competitivo spesso affollato da promesse e improvvisazioni.

