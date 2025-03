Blitz dei Carabinieri a Siracusa e Priolo: droga, armi e multe per 20mila euro

Siracusa – Controlli serrati dei Carabinieri nella notte di venerdì tra Siracusa e Priolo Gargallo: identificate 88 persone, fermati 61 veicoli, quattro denunce e sanzioni stradali per oltre 20mila euro.

Nel mirino delle forze dell’ordine un 21enne con precedenti, trovato con 3 grammi di crack suddiviso in dosi e 400 euro in contanti, nascosti nella tasca interna del giubbotto. Per lui è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio.

Al Parco Robinson, un 30enne siracusano è stato denunciato per porto abusivo di armi: nascondeva un coltello a serramanico nel vano portaoggetti dell’auto.

Non è mancato il tentativo di fuga: un 40enne pregiudicato, ai domiciliari, è stato sorpreso fuori casa dai militari e denunciato per evasione.

Infine, un 16enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore abituale di stupefacenti dopo essere stato trovato con hashish per uso personale.

Oltre alle denunce, la stretta dei Carabinieri ha portato a 19 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, con 35 punti decurtati dalle patenti.

