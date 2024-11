Black Friday alle porte, come difendersi dalle fregature

Il Black Friday è senza dubbio un’occasione per approfittare di grandi sconti ma è anche un periodo in cui aumentano i rischi di truffe, soprattutto nell’e-commerce. Ecco i principali accorgimenti per proteggersi:

Diffidare delle offerte troppo vantaggiose

Sconti eccessivi su prodotti di marca possono nascondere tentativi di frode. E’ sempre buona abitudine controllare i prezzi tramite comparatori online per verificare se l’offerta è plausibile.

Verificare l’affidabilità del sito

Leggere recensioni di altri utenti e assicurati che il venditore abbia una buona reputazione. Controllare che il sito sia sicuro: verifica la presenza di “https://” e di un’icona di lucchetto nella barra degli indirizzi.

Proteggere i dati personali

Non cliccare su link sospetti in e-mail o messaggi, anche se promettono sconti incredibili. Accedere sempre direttamente al sito ufficiale del negozio digitandolo nel browser.

Usare metodi di pagamento sicuri

Optare per carte di credito/debito o servizi come PayPal che offrono protezione degli acquisti. Evitare pagamenti tramite bonifico bancario o contrassegno, spesso meno sicuri.

Prendersi il tempo per fare verifiche

La fretta è nemica della sicurezza: analizza attentamente le offerte e il venditore prima di procedere all’acquisto.

© Riproduzione riservata