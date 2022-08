Birrocco approda al porto turistico di Marina di Ragusa: dal 19 al 21 agosto

Dopo il successo della prima tappa, che a Marina di Modica ha visto la presenza di numerose birre siciliane, italiane e straniere, prosegue il “Summer Tour” di Birrocco, il festival dedicato alla birra artigianale e allo street food. La nuova tappa è a Marina di Ragusa, nella terrazza del porto turistico, da venerdì 19 a domenica 21 agosto per un fine settimana da vivere.. a tutta birra.

Numerosi i birrifici che aderiscono con le proprie produzioni. Ci saranno Epica, Gladium, Onei, Pasi, Paul Bricius, Real Malto, Tarì, Yblon. Ciascuno con le specifiche peculiarità, per i beer lover sarà l’occasione per assaggiare diverse tipologie di birra, dalle chiare alle scure, alle ambrate ma anche le più stuzzicanti con ingredienti ricercati.

Attesi anche i laboratori sensoriali del gusto con l’abbinamento, sotto la guida degli esperti, di birre artigianali ad altrettante pietanze gourmet proposte dai ristoranti del porto. L’occasione per poter assaggiare le produzioni d’eccellenza selezionate nel perfetto abbinamento di ingredienti di qualità e con proposte gastronomiche di assoluto interesse per trascorrere piacevolmente la propria permanenza al festival (prenotazioni online già attive)

A rendere più frizzante le serate ci sarà la musica con dj ed artisti pronti a far scatenare il pubblico. Si inizia venerdì 19 agosto con il 90 disco music party e le mille emozioni che la musica di quegli anni ha regalato al mondo intero. Sabato 20 agosto appuntamento con Maurizio Lessi, Feel Project e Mariolino vox. Si chiude in bellezza domenica 21 agosto con Eugenio Ferrara e con l’attesissimo ritorno di Dj Ty1. Un ospite davvero speciale. Fu il primo guest durante l’edizione 2013 e dopo quasi 10 anni, il più famoso e talentuoso dj della scena hip hop italiana, con particolare attenzione all’arte dello scratch, sarà nuovamente protagonista on stage. Ha collaborato con oltre 20 artisti italiani ed internazionali: da Guè Pequeno a Ernia, da Pablo Chill-e a Rkomi, Ketama126, Taxi b, Paky, Neffa, Villa Banks, Jake La Furia, Massimo Pericolo e tantissimi altri ancora.

Il festival, che ritorna dopo la pausa per la pandemia e con il patrocinio della Regione – Assessorato Turismo e Spettacolo, Assemblea Regionale Siciliana, Libero Consorzio di Ragusa e Comune di Ragusa – Assessorato agli spettacoli e con il supporto di vari sponsor, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati della bevanda, di anno in anno sempre più numerosi, come testimoniano le ultime stime di Assobirra.

Tra i valori che emergono nel rapporto 2021 dell’associazione di categoria, troviamo la conferma del trend positivo del mercato del prodotto con un incremento nel consumo pro capite della birra dai 34,9 lt. del 2019 ai 35,2 lt. del 2021, un dato che da un lato riflette l’interesse crescente dei consumatori italiani e dall’altro il carattere conviviale della bevanda anche grazie alla nascita di microbirrifici. E con 35 microbirrifici e 8 brew pub attivi nel 2021, la Sicilia partecipa a pieno titolo a questo fenomeno nazionale che non accenna ad arrestarsi. Altre informazioni sono disponibili sui canali social e sul sito web www.birrocco.it