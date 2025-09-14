Bimbo di 9 anni con la trachea gravemente lesionata: intervento sanitario lo salva

Un’operazione complessa e ad alto rischio ha permesso di salvare la vita a un bambino di 9 anni colpito da una gravissima lesione della trachea. L’intervento, considerato eccezionale, è stato eseguito al Policlinico di Catania con il determinante supporto del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) di Taormina.

Il piccolo paziente presentava una situazione critica che rendeva impossibile una normale intubazione. L’équipe di Chirurgia Toracica del Policlinico, guidata dal dottor Alberto Terminella, ha operato in sinergia con il reparto di Anestesia e Rianimazione diretto dal dottor Vincenzo Scuderi. Fondamentale la collaborazione del dottor Enrico Iannace, cardio-anestesista del centro di Taormina, e del team di Cardiochirurgia Pediatrica coordinato dal dottor Salvatore Agati, che hanno assicurato il supporto vitale extracorporeo.

Grazie alla tecnica ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana), è stato possibile garantire la respirazione e l’ossigenazione del piccolo paziente mentre i chirurghi riparavano la trachea lesionata. Dopo la stabilizzazione, il bambino è stato trasferito a Taormina, dove è stato progressivamente svezzato dall’ECMO fino alla completa guarigione e alla successiva dimissione.

Il plauso del Codacons

“Questo intervento – sottolinea Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons – dimostra come la collaborazione tra centri di eccellenza, professionisti altamente qualificati e tecnologie avanzate rappresenti la vera forza della nostra sanità. È la prova che quando strutture diverse mettono a fattor comune competenze ed esperienza, anche le sfide mediche più complesse possono essere vinte”.

Il Codacons ha espresso “il più vivo plauso” al Policlinico di Catania e al CCPM di Taormina, evidenziando come casi simili confermino l’importanza di continuare a investire nella sanità pubblica, potenziando strutture e sostenendo i professionisti che ogni giorno salvano vite.

