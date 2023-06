Bimba azzannata da un cane in zona Vittoria: trasferita al Cannizzaro già operata

Una bambina è stata azzannata nel tardo pomeriggio da un cane, molto probabilmente da un randagio. L’episodio si sarebbe verificato in zona “Tre laghetti”, in territorio di Vittoria. Arrivata in pronto soccorso al Guzzardi di Vittoria, alle 20.30 è stata trasferita al Cannizzaro di Catania.

TRASFERITA A CATANIA

Secondo quanto è stato possibile apprendere, aveva una brutta ferita alla guancia. E’ stata operata stanotte e l’intervento è perfettamente riuscito. La bambina non ha riportato nessun problema all’occhio.