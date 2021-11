Bike: giornata di successi in Puglia e in Sicilia per le atlete dell’Abiomed Bike&Co. Ragusa

Una giornata di successi per gli atleti dell’Abiomed Bike&Co Ragusa che hanno fatto il pieno, lo scorso fine settimana, nel ciclocross in Puglia e in Sicilia. A Bisceglie, nel Mediterraneo Cross, Federica Occhipinti sbaraglia le avversarie e conquista la seconda vittoria consecutiva fuori dalla Sicilia.

Da sottolineare, inoltre, che Giovanni Distefano, molto motivato, è riuscito a raccogliere, in una gara nazionale, un piazzamento prestigioso nella top five per quanto riguarda la categoria Allievi. A Cammarata, nell’Agrigentino, nella prima prova di Coppa Sicilia ciclocross, Alessia Micieli, Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino hanno monopolizzato il podio delle donne Esordienti rispettivamente con il primo, secondo e terzo posto.

Anastasia Micieli si è invece aggiudicata la vittoria nella categoria donne Allieve. Nelle categorie maschili si registra un promettente terzo posto per Peppino Cilia fra i G6, mentre fra gli Allievi due piazzamenti nella top ten con Peppe Carpano sesto e Gabriele Spata nono. Flavio Schembari è stato costretto al ritiro a causa di un guasto meccanico, mentre era in lotta per un posto sul podio.