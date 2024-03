Bike: campionato regionale Esordienti e Allievi a Caltanissetta, ancora un’ottima performance per l’Asd Multicar Amarù

Ancora un’ottima performance per l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine che, ieri, al campionato regionale riservato alla categoria Esordienti di primo e secondo anno, tenutosi a Caltanissetta, è riuscita a conquistare piazzamenti degni della massima considerazione. Ciò a dimostrazione che il gruppo continua a crescere e a maturare sotto tutti i punti di vista.

Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda il primo anno, seconda posizione per Salvatore Caruso. Per il secondo anno, terzo posto per Matteo Verdirame e quarto Corrado Spataro. Un pizzico di rammarico per il sodalizio gialloblù nella categoria Allievi.

Dice il direttore sportivo Gianpiero Pitino: “Ci è sfuggita la vittoria in quella che è la nostra specialità, vale a dire le volate di gruppo. I meriti, di sicuro, sono da attribuire al vincitore che ha saputo sfruttare un nostro piccolo errore. Ma, in ogni caso, siamo contenti del risultato visto il solito comportamento della squadra rispetto a cui non ho alcunché da rimproverare. Così come per gli Esordienti che hanno svolto al massimo il lavoro loro assegnato durante la riunione tecnica”.

Questa la classifica della categoria Allievi: terzo posto per Giuseppe Carmeni, quarto per Nunzio Fallo, undicesimo per Danilo Trovato e undicesimo per Donato Firullo. Ora l’ultima gara a Termini Imerese di domenica prossima e poi si punta al campionato italiano. “Inutile dire – afferma il presidente Carmelo Cilia – che cercheremo di fare bella figura e che dobbiamo puntare al massimo per conquistare risultati che sappiamo di meritare alla luce dell’impegno profuso in più ambiti”.

