“Bicchierata di fine anno” a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa si prepara a salutare il 2025 con un appuntamento all’insegna della convivialità, della cultura del cibo consapevole e della partecipazione collettiva. Il 30 dicembre, piazza Duca degli Abruzzi ospiterà la nuova edizione della “Bicchierata di fine anno” organizzata dal Gas Mazzarelli, inserita nel calendario degli eventi natalizi della Pro Loco Mazzarelli.

L’evento, aperto a tutti i cittadini, rinnova la formula che ha reso celebri le precedenti edizioni, portando le attività del Gas direttamente tra la gente per promuovere un modello alimentare fondato sulla sostenibilità, la filiera corta e la qualità dei prodotti locali. «Questa iniziativa è un momento simbolico di chiusura dell’anno – afferma Paola Nigito, presidente del Gas Mazzarelli – e un’occasione per rafforzare il legame con la comunità nel segno del cibo buono, pulito e giusto».

Il pomeriggio prenderà il via con la distribuzione dei prodotti del Gas Mazzarelli, alla presenza dei produttori locali, protagonisti di una filiera corta che valorizza frutta, verdura e prodotti stagionali. Dalle ore 18, la piazza sarà animata dal concerto del Coro Mariele Ventre di Ragusa, che accompagnerà i partecipanti in un momento di musica e allegria.

Non mancheranno le proposte gastronomiche tipiche della tradizione, come vin brûlé e biscotti realizzati con farine di grani antichi, simbolo di un’attenzione particolare alla salute e all’ambiente.

