Benvenuto 2024: il tuffo di Capodanno a Marina di Ragusa. Iniziativa di Pro Loco Mazzarelli. VIDEO

Cappellino natalizio e costume. Marina di Ragusa ha salutato il nuovo anno 2024 con il “Tuffo di Capodanno”, un evento divenuto da un paio di anni un appuntamento consolidato, promosso con entusiasmo dalla Pro Loco Mazzarelli. Decine di persone, indossando cappellini natalizi e costumi, si sono tuffati nelle acque del Mar Mediterraneo poco dopo le 11 del mattino, dando il benvenuto al 2024 con allegria e spirito festoso.

La piazza Dogana è stata la cornice perfetta per questo evento, che ha radunato la comunità locale e visitatori desiderosi di condividere un momento unico e spensierato. Nonostante le temperature fresche e l’acqua fredda del mare, i partecipanti hanno dimostrato un grande temperamento e un entusiasmo contagioso.

Poco prima del tuffo, i partecipanti si sono preparati con cappellini natalizi in testa e costumi colorati, creando un’atmosfera festosa e festante sulla spiaggia. Poco dopo le 11, è partito un conto alla rovescia che ha creato suspense e anticipazione, culminando con il tuffo sincronizzato di decine di persone nelle acque del Mar Mediterraneo.

Il coraggio di sfidare le temperature rigide e la freschezza dell’acqua è stato premiato da risate, sorrisi e da un senso di comunità condivisa. L’evento, oltre a rappresentare un modo divertente e alternativo per salutare il nuovo anno, ha anche rafforzato il senso di appartenenza tra i partecipanti.

La Pro Loco Mazzarelli ha giocato un ruolo chiave nell’organizzazione di questo evento, dimostrando la sua dedizione a promuovere attività che coinvolgano la comunità in momenti indimenticabili di condivisione e divertimento. Il “Tuffo di Capodanno” è un esempio di come la creatività e l’entusiasmo possano trasformare un gesto apparentemente audace in un’occasione di gioia e unione.

Che questo coraggioso e gioioso tuffo sia il preludio di un anno ricco di avventure e soddisfazioni per tutti i partecipanti. Ieri mattina si era invece svolto il tuffo di San Silvestro promosso a Marina di Modica. Auguri da Ragusaoggi.it