A Marina di Modica il tradizionale bagno di San Silvestro. VIDEO

Tradizionale bagno a mare di San Silvestro a Marina di Modica per salutare il 2023. Questo evento, giunto quest’anno alla quattordicesima edizione, continua a suscitare entusiasmo e partecipazione, dimostrando la volontà di iniziare il nuovo anno con un gesto simbolico.

Il Bagno di San Silvestro si tiene tradizionalmente il 31 dicembre e rappresenta un’occasione unica per condividere un momento di gioia e allegria in spiaggia, abbracciando l’arrivo dell’anno nuovo con un tuffo rinfrescante nelle acque del Mar Mediterraneo. Quest’anno, la manifestazione è stata onorata con 14 minuti di immersione in mare da parte di decine di bagnanti, tra cui donne e anche un bambino, contribuendo a rendere l’evento ancora più inclusivo e familiare.

Un modo allegro e spensierato di concludere l’anno, gettandosi in una tradizione che unisce generazioni. L’atmosfera festosa e la condivisione di questo momento speciale consolidano l’importanza delle tradizioni locali nel tessuto sociale della città.

Ma le celebrazioni non si fermano qui. Mentre Marina di Modica saluta il 2023 con il tradizionale bagno di fine anno, il primo gennaio 2024 porterà con sé un altro evento. La Pro Loco Mazzarelli promuove il “tuffo di Capodanno” che si terrà alle 11 a Marina di Ragusa. Questo appuntamento inaugura il nuovo anno con un gesto rinfrescante, sottolineando l’importanza di iniziare il 2024 con spirito avventuroso e speranza.

Il mare, con la sua bellezza e la sua imponenza, diventa il palcoscenico perfetto per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto a nuove opportunità e avventure nel 2024. Che sia un bagno di rinascita e un augurio di prosperità per tutti coloro che parteciperanno a questi entusiasmanti eventi di inizio anno. Video tratto da facebook – autore Marcello Sarta