“Benevenuti nel 2024”, questa sera l’ultima del trittico musicale promosso dal Comune di Scicli per il nuovo anno

Atteso concerto questa sera, alle 21 in piazza Italia, di Deborah Iurato che salirà sul palco con lo spettacolo “Give Peace a Chance”. Con la cantante ragusana si esibiranno anche la Women Orchestra e la Sister of the new gospel. E’ l’ultimo del pacchetto di tre serate che hanno portato la musica in piazza fra il 31 dicembre ed il 2 gennaio nella città di Montalbano. Quello di stasera sarà uno spettacolo tutto al femminile con protagoniste circa venti donne, tutte siciliane tra orchestra e coro. Saranno loro a proporre al pubblico brani che inneggiano alla libertà, alla speranza di un mondo migliore lontano da ogni forma di violenza alle donne. Sarà un inno alla pace nel complesso dei rapporti quotidiani dell’uomo.

Successo ieri sera del live di Anna Tatangelo che ha visto in apertura le canzoni di Francesco De Gregori con “I Rimmel” tribut band.

“Abbiamo visto una Scicli piena di visitatori e turisti per le festività – è il commento di questa mattina dell’assessore allo spettacolo Peppe Puglisi – il concerto di ieri sera è stato un grande successo. Scicli si è dimostrata ancora una volta all’altezza delle aspettative, l’ultimo concerto risaliva nel 2010. Grazie a questi grandi eventi la città sta avendo un grande ritorno economico. C’è tanto movimento in paese, turisti dai grandi numeri. Per l’esibizione della Tatangelo è stato allestito un palco di grandi dimensioni con un servizio di audio e luci mai avuto. Lavoriamo a questi appuntamenti da circa un mese e mezzo nella collegialità di un’Amministrazione, quella del sindaco Mario Marino, e di un Consiglio comunale che guarda al risveglio del settore turistico con sempre più attenzione. Un grazie và alla Questura di Ragusa, alla Tenenza dei carabinieri di Scicli, alla Polizia locale, alla protezione civile ed a tutti quei volontari che si sono messi a disposizione per mantenere l’ordine e la sicurezza. A loro che nei giorni di festa hanno e stanno ancora lavorando và il mio ringraziamento. Scicli è naturalmente vocata all’accoglienza e al turismo.