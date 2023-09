Beccato con 14 grammi di hashish alla periferia di Vittoria. Denunciato un giovane

Beccato con 14 grammi di hashish durante un normale controllo dei Carabinieri. E’ successo alla periferia di Vittoria. Un giovane di 21 anni, S.G., è stato denunciato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish.

L’operazione è scaturita dall’atteggiamento sospetto del giovane e dalla percezione di un forte odore di stupefacenti proveniente da lui. Il ragazzo è stato notato mentre entrava in auto con altre persone. L’hashish era già suddivisa in dosi pronte per la cessione e confezionata in bustine trasparenti.